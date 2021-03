V letectve sa cez víkend prechádza na letný letový poriadok

Bratislava 26. marca (TASR) – Zmenou času na letný v nedeľu (28. 3.) sa v letectve prechádza zo zimného na letný letový poriadok. Kým tradične sa letný letový poriadok rozbieha naplno hneď s prechodom na letný čas, tento rok vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a dobiehajúce lockdowny vo väčšine európskych krajín bol štart letných liniek posunutý na máj a jún. Informovala o tom hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Veronika Ševčíková.



Aktuálne je možné z bratislavského letiska využiť tri pravidelné letecké linky. Dopravca Wizz Air zabezpečuje lety do Londýna-Lutonu raz týždenne, dopravca Air Cairo prevádzkuje lety do Hurghady v Egypte a z nej rovnako jedenkrát týždenne a slovenský dopravca AirExplore lieta do Štokholmu dvakrát mesačne.



Prechodom na letný letový poriadok cez víkend z 27. na 28. marca pribudnú k týmto trom pravidelným linkám aj lety do Kyjeva-Žuljany a Londýna-Stanstedu. "Viac letov by malo na Letisku M. R. Štefánika pribudnúť od mája, keď dopravcovia plánujú spustiť aj lety do Sofie, Skopje, Ľvova, Odesy (všetky lety Wizz Air) a tiež do Milána, Ríma, Bruselu-Charleroi, Alghera na Sardínii, Birminghamu, Edinburghu, Leedsu-Bradfordu, Manchesteru, Kyjeva-Boryspiľu a Dublinu (všetky lety Ryanair)," priblížila Ševčíková. Od júna zároveň ponúka dopravca Ryanair letenky z Bratislavy tiež do Burgasu, na Pafos na Cypre, ostrov Korfu, Malorku a do Malagy.



"Počas leta sú nahlásené aj charterové a pravidelné lety cestovných kancelárií do dovolenkových letovísk v Grécku, Turecku, Bulharsku, na Cypre, Kapverských ostrovoch, v Španielsku, v Taliansku či v Tunisku," dodala hovorkyňa.



Upozornila tiež na to, že v období od 20. marca 2021 do 28. apríla 2021 platí podľa uznesenia vlády zákaz vychádzania, ktorý sa nevzťahuje na cestu na účel vycestovania do zahraničia, okrem cesty na rekreáciu v zahraničí. Pri odletoch do zahraničia je potrebné v závislosti od jednotlivých destinácií preukázať sa negatívnym RT-PCR testom či zotrvať v karanténe, po prílete na Slovensko sa vyžaduje registrácia, domáca izolácia a testovanie na ochorenie COVID-19.



V období, počas ktorého nie je možné cestovať na dovolenky, konkrétne od 14. do 24. apríla, sa zároveň uskutoční na letisku rekonštrukcia križovatky oboch vzletových a pristávacích dráh. V uvedených dňoch bude letisko uzatvorené pre leteckú dopravu okrem heliportov. Po rekonštrukcii sú prvé lety plánované na 25. apríla, a to do Londýna a Štokholmu.



"Rekonštrukcia križovatky dráh bola dlho plánovaná a leteckí dopravcovia boli o nej vopred informovaní, preto na dané obdobie letenky nepredávali. Rovnako cestovné kancelárie nenaplánovali na tieto dni žiadne turnusy. Je aj pozitívnou zhodou okolností, že rekonštrukcia, počas ktorej musí byť letisko úplne uzatvorené, prebehne v súbehu s obdobím platnosti zákazu vycestovať na dovolenky v zahraničí," poznamenal riaditeľ letovej prevádzky a člen predstavenstva bratislavského letiska Imrich Ancin.