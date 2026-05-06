V levickej MHD pribudne osem nových elektrobusov
Autor TASR
Levice 6. mája (TASR) - Mestskú autobusovú dopravu v Leviciach bude aj naďalej zabezpečovať spoločnosť Arriva Nové Zámky. Zástupcovia mesta podpísali dodatok k zmluve so zástupcami dopravcu. Na základe nej bude spolupráca pokračovať až do konca roka 2032, informoval primátor Ján Krtík.
V meste už čoskoro pribudne osem moderných elektrických autobusov a vznikne aj úplne nová nabíjacia infraštruktúra. „Dlhodobá zmluva vytvára priaznivé podmienky na modernizáciu mestskej dopravy, pretože umožňuje investíciu do nových elektrobusov a potrebnej dobíjacej infraštruktúry,“ skonštatoval Ján Morvai, regionálny manažér Arriva pre regióny Nitra a Nové Zámky.
Dopravca plánuje obstaranie ôsmich elektrických autobusov typu Iveco Streetway 12M ELEC, ktoré budú zabezpečovať mestskú dopravu v Leviciach. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie a jeho súčasťou bude aj výstavba úplne novej nabíjacej infraštruktúry, ktorá v Leviciach doteraz neexistovala.
Prínosom nových elektrických autobusov pre mesto by mala byť tichšia doprava, čistejší vzduch a pohodlnejšie cestovanie, očakáva od projektu primátor.
