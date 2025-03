V Lidli sa ho nikto nedotkol, vy ale neodoláte

Bratislava 19. marca (OTS) - Predstavte si mäso, ktoré nikto nechytil rukou, odkedy opustilo mäsiarsku výrobu. Znie to ako sci-fi? V Lidli je to realita, ktorá mení pravidlá hry v predaji čerstvého chladeného mäsa. Všetko mäso je totiž balené v špeciálnych hygienických obaloch, vďaka čomu sa ho nedotkne žiadna ruka – od výroby až po vašu kuchyňu.Foto: LIDLTento prístup obľúbeného diskontu je odpoveďou na rastúce požiadavky zákazníkov na transparentnosť a bezpečnosť pri nákupe potravín. Čo to znamená pre spotrebiteľov? Žiadne baktérie, dlhšia čerstvosť a absolútna istota kvality. Pretože ak ide o mäso na vašom tanieri, kompromisy tu nemajú miesto. Potvrdzujú to aj slová: „Foto: LIDLLidl je právom pyšný na spolupráce so slovenskými dodávateľmi. Spoločnými silami vytvorili niekoľko privátnych značiek, vďaka ktorým si Slováci môžu za dostupné ceny vychutnávať to najlepšie zo slovenskej produkcie ovocia a zeleniny, mliečnych či mäsových výrobkov a mnohého ďalšieho. Jedným z dodávateľov je i spomínaná spoločnosť Istermeat. „priblížilFoto: LIDLTento úspech ilustruje nielen dôveru zákazníkov, ale aj pevný záväzok diskontného reťazca prinášať kvalitné potraviny s transparentným pôvodom od certifikovaných dodávateľov a navyše, z welfare chovu. Môžete si byť istí, že mäso, ktoré si z Lidl predajní naprieč našou krajinou odnesiete domov, je skutočne čerstvé, kvalitné a absolútne. Pretože kvalita a bezpečnosť sú na prvom mieste.Foto: LIDLnájdete v ponuke reťazca celkom nedotknuté bravčové káre v celku bez kosti, bravčové stehno, bravčovú krkovičku XXL v plátkoch bez kosti, mleté mäso na fašírky či vysokú roštenku a ďalšie druhy mias. Príprava toho najlepšieho menu v pohodlí domova je teraz vďaka Lidlu a jeho dodávateľom ešte o čosi chutnejšia a jednoduchšia.