V Lieskovci chcú zriadiť linku na recykláciu odpadu a výrobu dosiek

Lieskovec 6. septembra (TASR) – Linku na spracovanie odpadu a následnú výrobu veľkoplošných dosiek a recyklátov pre odvetvie stavebníctva plánuje vybudovať spoločnosť Enviro Lieskovec so sídlom v Bratislave. Prevádzka má vyrásť v katastri obce Lieskovec v okrese Zvolen.



Predpokladané investičné náklady na prvú etapu výstavby sú podľa zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), v rozmedzí od 8 do 9 miliónov eur, na druhú etapu od 3 do 4 miliónov eur. Kapacita zhodnoteného plastového papierového a drevného odpadu je na úrovni 22.500 ton ročne.



Nová prevádzka prinesie v prvej etape v trojzmennej prevádzke 26 pracovných miest, po zrealizovaní druhej etapy sa zvýši na 29 zamestnancov. Začiatok realizácie projektu investor plánuje po ukončení procesu EIA a získaní potrebných povolení. Plán je spustiť skúšobnú prevádzku v júli 2023.