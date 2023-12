V Liptovskom Mikuláši plánujú postaviť novú štvrť

Liptovský Mikuláš 3. decembra (TASR) - Mestské časti Liptovského Mikuláša Andice a Benice plánuje developer rozšíriť k brehom Liptovskej Mary. Vzniknúť by tak mala nová štvrť s viacerými možnosťami bývania aj pracovnými príležitosťami. Vedenie mesta vníma projekt ako významnú investíciu s prínosom pre ľudí, s developerom preto podpíše memorandum o spolupráci. TASR o tom informovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Čapčíková.



Výhody z novej štvrte budú mať podľa developera aj obyvatelia Andíc a Beníc. "Sľubuje lepšiu infraštruktúru aj častejšie spojenia mestskej autobusovej dopravy do mesta. Súčasťou projektu je vybudovanie vodovodu a kanalizácie, na ktoré sa budú môcť pripojiť objekty z celého územia Andíc a Beníc, či zabezpečenie cyklistického prepojenia Nových Čemíc s mestom," priblížila hovorkyňa. Snahou developera je získať pre projekt status významnej investície, čo by podľa nej mohlo uľahčiť aj snahy radnice o vybudovanie južného obchvatu mesta v úseku Benice - Demänová.



Čapčíková uviedla, že Nové Čemice majú vytvárať prostredie a podmienky na vznik znalostnej ekonomiky, prvkov kreatívneho priemyslu a startupov. Pôjde najmä o kancelárske priestory, prototypové dielne, vedecké laboratóriá, ateliéry pre umelcov či komplexné zázemie s občianskou vybavenosťou a rôznymi typmi bývania.



Urbanistický projekt má ambíciu prilákať do Liptovského Mikuláša nových obyvateľov aj rodákov, ktorí odišli za vzdelaním alebo za prácou mimo regiónu, a tiež vytvoriť takmer 2000 pracovných miest. Developer aktuálne robí na príprave projektovej dokumentácie. Aby sa mohlo začať s prípravou územia na jeho rozvoj, je tiež potrebné upraviť územný plán mesta.