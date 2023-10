V lome v Rimavskej Bani chcú oživiť a zvýšiť ťažbu stavebného kameňa

Rimavská Baňa 30. októbra (TASR) - V lome v Rimavskej Bani chce spoločnosť KSR-Kameňolomy SR oživiť a zvýšiť ťažbu stavebného kameňa. Dôvodom je vyšší dopyt po dodávkach kameniva, ktorý súvisí s pripravovanými stavbami v okrese Rimavská Sobota. Vyplýva to zo zámeru, ktorý bol ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



"Od roku 2006 až doposiaľ bolo dobývanie kameňa v lome Rimavská Baňa sporadické a v niektorých rokoch banská činnosť nebola realizovaná vôbec. Vzhľadom na nízky dopyt je lom v súčasnosti dočasne zatvorený," priblížila spoločnosť s tým, že aktuálne povolenie na banskú činnosť je platné do konca roka 2024.



Spoločnosť chce ťažbu stavebného kameňa v lome na hranici katastrov obcí Rimavská Baňa a Rimavské Zalužany v nasledujúcich rokoch opäť oživiť. Počíta tiež so zvýšením ťažby z doterajších do 100.000 ton na maximálny objem do 200.000 ton stavebného kameňa ročne. Zámer vysvetľuje zvýšenými požiadavkami na dodávky kameniva v tomto a najmä budúcom roku.



"Potreba na zabezpečenie výstavby stavebných objektov v súvislosti s príchodom investorov do priemyselného parku Rimavská Sobota, dokončovanie úsekov R2, rekonštrukcie ciest a železničných zvrškov je pri zachovaní zásady najbližšieho zdroja kameniva, ako aj vzhľadom na požadované zloženie a kvalitu kameniva minimálne dvojnásobná," skonštatovala spoločnosť.



Navrhovanú činnosť plánuje investor realizovať na rozlohe približne 9,9 hektára v existujúcom lome, ktorého celý dobývací priestor dosahuje rozlohu 16 hektárov. Ťažba má byť zabezpečená s použitím mobilnej technologickej linky, nakladača a bagra, v lome by mali pracovať dvaja zamestnanci.