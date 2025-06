V Londýne sa začali obchodné rokovania medzi Čínou a USA

Londýn 9. júna (TASR) - V Londýne sa v pondelok začali obchodné rokovania medzi Čínou a USA. Oznámila to čínska štátna tlačová agentúry Sin-Chua, podľa ktorej ide o prvé stretnutie v rámci mechanizmu hospodárskych a obchodných konzultácií medzi oboma krajinami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Na stretnutí so zástupcami USA sa v mene Číny zúčastní vicepremiér Che Li-feng. Ďalšie podrobnosti o mieste, presnom čase alebo programe rokovania neboli známe. Americký prezident Donald Trump pred rokovaniami oznámil, že súčasťou delegácie Washingtonu bude minister financií USA Scott Bessent. Trump minulý týždeň telefonoval s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Bol to ich prvý telefonický rozhovor od Trumpovho návratu do úradu. Americký prezident ho označil za veľmi pozitívny a dodal, že obe krajiny budú pokračovať v obchodných rokovaniach, aby sa dostali zo slepej uličky v otázke ciel a globálnych dodávok vzácnych zemín.