V Londýne sa začína summit ministrov financií G7

Londýn 4. júna (TASR) - Ministri financií skupiny G7, siedmich najvyspelejších ekonomik sveta, sa v piatok stretávajú v Londýne. Európania sú pritom optimistami a veria, že G7 podporí návrh USA na zavedenie minimálnej globálnej dane z príjmu právnických osôb.



Hostiteľom stretnutia, na ktorom sa po zmiernení obmedzení na zastavenie pandémie ochorenia COVID-19 stretnú ministri osobne, je šéf britského rezortu financií Rishi Sunak, ktorý privíta partnerov z USA, Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska a Japonska.



Rozhovory majú pripraviť pôdu pre summit lídrov skupiny G7 v Cornwalle na juhozápade Anglicka, ktorý sa uskutoční 11. júna. Zúčastní sa na ňom aj americký prezident Joe Biden a bude to jeho prvé zahraničné turné od januára, keď sa ujal funkcie.



Podľa návrhu komuniké, ktoré získala agentúra AFP, šéfovia financií a centrálni bankári G7 vyjadria „silnú podporu“ a „vysokú úroveň ambícií“ ohľadom minimálnej globálnej dane z príjmu právnických osôb. Vyjadria tiež nádej, že sa podarí dosiahnuť širšiu dohodu na júlovom stretnutí skupiny G20 (20 najväčších ekonomík sveta).



Ministri G7 sa okrem toho v piatok plánujú zaviazať k „udržaniu politickej podpory“ alebo stimulov na podporu oživenia hospodárstva "tak dlho, ako to bude potrebné“, a zároveň prisľúbia, že budú riešiť klimatické zmeny a nerovnosti v spoločnosti, uvádza sa v dokumente.



Vyzvú tiež na „spravodlivý, bezpečný a cenovo dostupný prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19“, aby sa pandémiu podarilo úplne prekonať na celom svete.



Ďalším bodom programu bude regulácia digitálnych mien, ako je bitcoin.



Americký prezident Joe Biden navrhol jednotnú minimálnu sadzbu dane z príjmu právnických osôb vo výške 15 % na rokovaniach s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a skupinou G20. Jeho návrh si získal podporu krajín ako Francúzsko a Nemecko, a tiež Medzinárodného menového fondu (MMF).



Dohoda o minimálnej sadzbe dane z príjmu právnických osôb je „na dohľad“, vyhlásili v piatok ministri financií z Francúzska, Nemecka, Talianska, ale aj Španielska, ktoré nie je členom G7.



„Máme šancu dosiahnuť, aby nadnárodné spoločnosti zaplatili svoj spravodlivý podiel (na daniach),“ povedali pre britský denník Guardian francúzsky minister financií Bruno Le Maire, jeho nemecký kolega Olaf Scholz, taliansky kolega Daniele Franco a španielska ministerka Nadia Calvinová.



„Už viac ako štyri roky Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Španielsko spolupracujú na vytvorení medzinárodného daňového systému vhodného pre 21. storočie,“ uviedli všetci štyria ministri. "Je to sága plná zvratov. Teraz je čas dospieť k dohode," dodali,



Británia, hostiteľ stretnutia G7, vyzvala na širšie daňové reformy a Írsko medzitým dalo najavo „významné výhrady“ k Bidenovmu plánu.



Írska sadzba dane vo výške 12,5 % je jednou z najnižších na svete, čo prilákalo technologických gigantov, ako sú Facebook alebo Google, aby si tam vytvorili svoje európske centrály.



Navrhovatelia tvrdia, že na zastavenie konkurencie medzi krajinami o to, kto môže ponúknuť nadnárodným spoločnostiam najnižšiu daňovú sadzbu, je nevyhnutná minimálna daň. Argumentujú, že „preteky o daňové dno“ znižujú príjmy, ktoré by mohli ísť na rôzne vládne priority.



Daň z príjmu právnických osôb je jedným z dvoch pilierov snahy o globálne fiškálne reformy, druhým je „digitálna daň“, ktorá by krajinám umožňovala zdaňovať zisky nadnárodných spoločností so sídlom v zámorí.



Británia chce, aby nadnárodné spoločnosti platili dane, ktoré odrážajú ich aktivity, zvlášť teraz, keď sa štáty na celom svete snažia skonsolidovať financie, ktoré poškodil boj s pandémiou.



„Zabezpečenie globálnej dohody o digitálnej dani je tento rok kľúčovou prioritou,“ uviedol Sunak vo vyhlásení.



„Chceme, aby spoločnosti platili správnu daň na správnom mieste a dúfam, že dokážeme s našimi partnermi dosiahnuť spravodlivé podmienky,“ dodal,