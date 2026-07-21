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V Lovči chce PW geoenergy využiť na výrobu tepla geotermálnu energiu
Spoločnosť uvádza, že dotknuté územie navrhovanej činnosti bolo vybrané na základe výsledkov geologického prieskumu.
Autor TASR
Lovča 21. júla (TASR) - V obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom plánuje žilinská spoločnosť PW geoenergy využívať na výrobu tepla v tamojšom stredisku geotermálnu energiu. Vyplýva to zo zámeru predloženého do zisťovacieho konania v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Účelom navrhovanej činnosti je výroba tepla s využitím geotermálnej energie, s inštalovaným tepelným výkonom do 20 megawattov. Zariadenie bude podľa zámeru využívať „energiu z dubletu - produkčného a reinjektážneho vrtu - v uzatvorenom okruhu s reinjektážou tepelne využitej geotermálnej vody“.
„Projekt takéhoto typu, teda priame využitie geotermálnej energie z hlbokých geotermálnych vrtov, je pilotnou ukážkou špičkového využitia geotermálnej energie na výrobu tepla,“ konštatuje v zámere spoločnosť. Nízke nároky na prevádzku a stabilita výroby energie zabezpečujú podľa nej bezkonkurenčne bezpečnú dodávku tepla.
Spoločnosť uvádza, že dotknuté územie navrhovanej činnosti bolo vybrané na základe výsledkov geologického prieskumu. V súčasnosti je toto územie využívané najmä na poľnohospodársku výrobu, dotknuté parcely sú vedené ako orná pôda. Termín začatia výstavby plánuje spoločnosť v štvrtom štvrťroku 2027, začatie prevádzky v treťom štvrťroku 2033. Predpokladané náklady odhaduje predkladateľ na 30 miliónov eur.
Účelom navrhovanej činnosti je výroba tepla s využitím geotermálnej energie, s inštalovaným tepelným výkonom do 20 megawattov. Zariadenie bude podľa zámeru využívať „energiu z dubletu - produkčného a reinjektážneho vrtu - v uzatvorenom okruhu s reinjektážou tepelne využitej geotermálnej vody“.
„Projekt takéhoto typu, teda priame využitie geotermálnej energie z hlbokých geotermálnych vrtov, je pilotnou ukážkou špičkového využitia geotermálnej energie na výrobu tepla,“ konštatuje v zámere spoločnosť. Nízke nároky na prevádzku a stabilita výroby energie zabezpečujú podľa nej bezkonkurenčne bezpečnú dodávku tepla.
Spoločnosť uvádza, že dotknuté územie navrhovanej činnosti bolo vybrané na základe výsledkov geologického prieskumu. V súčasnosti je toto územie využívané najmä na poľnohospodársku výrobu, dotknuté parcely sú vedené ako orná pôda. Termín začatia výstavby plánuje spoločnosť v štvrtom štvrťroku 2027, začatie prevádzky v treťom štvrťroku 2033. Predpokladané náklady odhaduje predkladateľ na 30 miliónov eur.