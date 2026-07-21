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V Ľuboticiach plánuje investor vybudovať zvieracie krematórium
Cieľom zámeru je prevádzkovať kremačnú pec určenú na spaľovanie uhynutých malých spoločenských zvierat.
Autor TASR
Ľubotice 21. júla (TASR) - V priemyselnej zóne v Ľuboticiach pri Prešove plánuje spoločnosť PO cremation vybudovať krematórium pre malé spoločenské zvieratá. Kremačná pec má byť umiestnená v existujúcom priemyselnom areáli na Šarišských Lúkach. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladané náklady na zriadenie prevádzky predstavujú 50.000 eur.
Cieľom zámeru je prevádzkovať kremačnú pec určenú na spaľovanie uhynutých malých spoločenských zvierat. Zariadenie má mať kapacitu jednej vsádzky do 250 kilogramov a spaľovací výkon do 54 kilogramov za hodinu. Jeden spaľovací cyklus má podľa dokumentácie trvať približne štyri až šesť hodín. Po kremácii zostane sterilný popol v množstve približne dvoch až troch percent pôvodnej hmotnosti zvieraťa. Pri individuálnej kremácii ho bude možné odovzdať majiteľovi.
Navrhovateľ odôvodňuje potrebu zariadenia tým, že v Prešovskom kraji sa v súčasnosti podobná prevádzka nenachádza. Najbližšie zvieracie krematórium je podľa zámeru v Košiciach, pričom jeho kapacitné možnosti sú obmedzené a čakacie lehoty sa predlžujú. Nová prevádzka by mala zlepšiť dostupnosť pietnych služieb a znížiť potrebu prepravy uhynutých zvierat mimo regiónu.
Za pozitívum zámer označuje aj možné obmedzenie nelegálneho pochovávania zvierat v parkoch, lesoch, na poľnohospodárskej pôde či v blízkosti obytnej zástavby. Takéto pochovávanie môže podľa dokumentu predstavovať hygienické a environmentálne riziko, najmä pre pôdu a podzemné vody. Navrhovateľ zároveň pripúšťa, že časť verejnosti naďalej uprednostňuje tradičné pochovávanie uhynutých domácich zvierat.
Kremačná pec má byť osadená na betónovom základe a chránená oplechovaným prístreškom. V existujúcej budove majú vzniknúť priestory na skladovanie urien, chladiace zariadenie na dočasné uchovávanie uhynutých zvierat, administratívne zázemie a hygienické priestory pre zamestnancov. Začiatok prevádzky investor predpokladá vo štvrtom štvrťroku 2026.
Cieľom zámeru je prevádzkovať kremačnú pec určenú na spaľovanie uhynutých malých spoločenských zvierat. Zariadenie má mať kapacitu jednej vsádzky do 250 kilogramov a spaľovací výkon do 54 kilogramov za hodinu. Jeden spaľovací cyklus má podľa dokumentácie trvať približne štyri až šesť hodín. Po kremácii zostane sterilný popol v množstve približne dvoch až troch percent pôvodnej hmotnosti zvieraťa. Pri individuálnej kremácii ho bude možné odovzdať majiteľovi.
Navrhovateľ odôvodňuje potrebu zariadenia tým, že v Prešovskom kraji sa v súčasnosti podobná prevádzka nenachádza. Najbližšie zvieracie krematórium je podľa zámeru v Košiciach, pričom jeho kapacitné možnosti sú obmedzené a čakacie lehoty sa predlžujú. Nová prevádzka by mala zlepšiť dostupnosť pietnych služieb a znížiť potrebu prepravy uhynutých zvierat mimo regiónu.
Za pozitívum zámer označuje aj možné obmedzenie nelegálneho pochovávania zvierat v parkoch, lesoch, na poľnohospodárskej pôde či v blízkosti obytnej zástavby. Takéto pochovávanie môže podľa dokumentu predstavovať hygienické a environmentálne riziko, najmä pre pôdu a podzemné vody. Navrhovateľ zároveň pripúšťa, že časť verejnosti naďalej uprednostňuje tradičné pochovávanie uhynutých domácich zvierat.
Kremačná pec má byť osadená na betónovom základe a chránená oplechovaným prístreškom. V existujúcej budove majú vzniknúť priestory na skladovanie urien, chladiace zariadenie na dočasné uchovávanie uhynutých zvierat, administratívne zázemie a hygienické priestory pre zamestnancov. Začiatok prevádzky investor predpokladá vo štvrtom štvrťroku 2026.