V Maďarsku nariadili likvidáciu kontaminovanej kukurice z Ukrajiny

Budapešť 5. apríla (TASR) - Vo viacerých prípadoch obilnín dovezených z Ukrajiny zistili v Maďarsku kontamináciu toxínmi a geneticky modifikovanými organizmami (GMO). Národný úrad pre bezpečnosť potravín (Nébih) nariadil vyradenie z obehu, prípadne likvidáciu vyše 29 ton kukurice. Podľa servera infostart.hu to v stredu uviedol agrárny rezort, informuje spravodajca TASR.



Šéf rezortu István Nagy vo februári nariadil kontrolu kvality a bezpečnosti obilia dovážaného z Ukrajiny do Maďarska. Vyšetrovanie, ktoré koordinoval Nébih, pokrylo celé územie Maďarska.



Kontroly sa týkali nielen nespracovaných obilných výrobkov, ale aj pšeničnej múky ukrajinského pôvodu, ktorá sa dostala do Maďarska, keďže aj pri nich sa vynorili obavy z kvality.



Podľa informácií ministerstva 29 ton kontaminovanej kukurice ukrajinského pôvodu odhalili pri kontrole v Békešskej stolici. Rezort zdôraznil, že kontaminovaná kukurica sa nedostala a ani nemôže dostať k spotrebiteľom.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)