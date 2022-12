V Maďarsku regulované ceny základných potravín v decembri nezrušia

Budapešť 9. decembra (TASR) - Regulované ceny základných druhov potravín v Maďarsku v decembri zrejme nebudú zrušené. Cenový strop pre potraviny mal pôvodne platiť do konca decembra, no vo vládnych kruhoch má stále veľkú podporu, uviedol server portfolio.hu. Vláda premiéra Viktora Orbána ho preto pravdepodobne predĺži až do Veľkej noci. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Z informácií viacerých zdrojov servera portfolio.hu vyplýva, že vláda mieni sprísniť kontroly dodržiavania regulovaných cien a sprísniť sankcie za ich porušovanie. Kabinetu sa totiž nepáči, že v obchodoch čoraz drastickejšie chýbajú potraviny s regulovanými cenami.



Vláda zaviedla s platnosťou od 1. februára regulované ceny šiestich druhov potravín. "Ceny kryštálového cukru, pšeničnej múky, slnečnicového oleja, bravčového stehna, kuracích pŕs a kravského mlieka s 2,8-percentným obsahom tuku treba vrátiť na úroveň, na ktorej boli vlani pred 15. októbrom," vyhlásil vtedy premiér Viktor Orbán.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)