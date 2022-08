V maďarských zásobníkoch plynu je uložená tretina ročnej spotreby

Budapešť 22. augusta (TASR) - Zásoby zemného plynu aktuálne uložené v zásobníkoch v Maďarsku pokryjú tretinu ročnej spotreby krajiny. Podľa agentúry MTI to vyhlásil v pondelok v Budapešti šéf rezortu technológií a priemyslu László Palkovics, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Maďarsko je na tom z hľadiska plnenia zásobníkov plynu dobre, už uskladnené zásoby by pokryli tretinu ročnej spotreby. Prekročili sme tak európsky priemer, ktorý je 20 percent (kapacít zásobníkov)," povedal minister. Zdôraznil, že na základe maďarskej intervencie bola po niekoľkých dňoch odstávky obnovená dodávka zemného plynu z Ruska cez ropovod Družba.



Palkovics podčiarkol, že vláda aj naďalej zabezpečuje regulované ceny energií pre domácnosti do výšky priemernej spotreby.



Pripomenul, že aj Maďarsko bolo uplynulé roky zasiahnuté ochranou proti pandémii, následnou krízou, a teraz čelí ešte vážnejšej kríze vyvolanej dlhotrvajúcou vojnou na Ukrajine. "Od prvého dňa bolo zrejmé, že vojna bude mať veľmi vážne následky. Dnes celá Európa trpí následkami vojnovej inflácie, vysokej miery neistoty a silnejúcej energetickej krízy," dodal.



Cieľom vlády je podľa jeho slov čo najviac chrániť Maďarsko, maďarské rodiny a podniky pred dosahmi globálnej recesie. "Na dosiahnutie tohto cieľa boli v posledných rokoch vytvorené pevné základy - významný pokrok sa dosiahol okrem iného v oblastiach priemyselného rozvoja, výskumu, inovácií, zmeny univerzitného modelu, verejnej cestnej siete i železníc," uzavrel Palkovics.



Vláda v júli poverila šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa, aby zabezpečil nákup 700 miliónov kubických metrov nad rámec aktuálne uzatvorených nákupných zmlúv. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov 21. júla v ruskej metropole po schôdzke so Szijjártóom povedal, že Moskva zváži maďarskú žiadosť.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)