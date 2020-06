V máji poberalo dávku v nezamestnanosti viac ako 50.000 ľudí

Bratislava 11. júna (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) registruje za máj tohto roka viac ako 50.000 poberateľov dávky v nezamestnanosti. Ich počet medzimesačne vzrástol o viac ako 12.000, vyplýva to z najnovších údajov SP.



Kým v apríli tohto roka dávku poberalo 38.010 nezamestnaných, minulý mesiac to už bolo 50.132 nezamestnaných. Nárast počtu poistencov s dávkou v nezamestnanosti je ešte vyšší pri porovnaní rovnakého obdobia v predošlých rokoch. V máji 2019 využilo podporu v nezamestnanosti 34.162 poistencov a v máji 2018 ich bolo 31.096.



Od 1. júla tohto roka sa pre nových žiadateľov pritom zvýši maximálna výška dávky v nezamestnanosti približne o 80 eur za mesiac. Pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci dosiahne maximum 1113 eur, v súčasnosti je na úrovni 1032,50 eura. V 30-dňovom mesiaci bude predstavovať 1077,10 eura, v súčasnosti je 999,20 eura.



"Zvýšenie maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti súvisí so zvýšením maximálneho denného vymeriavacieho základu, ktorý vychádza zo všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2019," vysvetlil hovorca SP Peter Višváder.



Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že nový maximálny denný vymeriavací základ, a teda aj nová hranica maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti za mesiac sa bude týkať len tých dávok, na ktoré vznikne nárok od 1. júla 2020.