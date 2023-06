V máji sa do SR doviezlo medziročne takmer o 500 jazdených áut menej

Bratislava 5. júna (TASR) - Dovozy ojazdených osobných áut na Slovensko spoza hraníc medziročne klesajú. Hoci začiatkom roka bol zaznamenaný ich kontinuálny nárast, v apríli sa výrazne prepadol. V máji pokračovala stagnácia. Podľa oficiálnych štatistík rezortu vnútra sa medziročne za minulý mesiac doviezlo takmer o 500 áut menej, informovala spoločnosť Aures Holdings, ktorá na Slovensku prevádzkuje sieť autocentier AAA Auto a Mototechna.



"Pokračuje stagnácia, ktorá sa naplno prejavila v apríli. Vyzerá to tak, že dovozcovia stále vyčkávajú na zmeny v registračných poplatkoch a novú legislatívu, ktoré majú prísť do praxe na Slovensku v júli tohto roku. Každopádne, už najbližšie týždne jednoznačne ukážu, ako sa pohnú dovozy jazdených áut z cudziny a čo celkovo s trhom ojazdených vozidiel urobia najnovšie zmeny," uviedla generálna riaditeľka Aures Holdings Karolína Topolová.



Ešte v marci tohto roka sa doviezlo na Slovensko 6706 osobných jazdených vozidiel, čo bol výrazný nárast v porovnaní s februárovým počtom 4783 kusov. V apríli prišlo opäť k zásadnej zmene, keď dovozcovia importovali len 4990 ojazdených, kde išlo o viac ako štvrtinový medzimesačný prepad. V máji stagnácia pokračovala, keď importéri jazdených áut doviezli 5297 osobných vozidiel. Na porovnanie, v máji 2022 to bolo 5780 kusov, teda medziročne ide o pokles takmer o 500 áut.



V roku 2022 bolo v Slovenskej republike celkovo zaregistrovaných 78.841 nových osobných vozidiel, pričom podľa odhadov siete autocentier AAA Auto ročne predá celkovo približne 350.000 ojazdených osobných automobilov. Dovezené jazdené osobné vozidlá, ktorých sa za vlaňajšok podľa štatistík rezortu vnútra na Slovensko priviezlo spolu až 61.016, tak predstavovali približne 17,5 % tohto objemu. Priemerný vek áut na Slovensku sa blíži k hranici 15 rokov.