V máji sa do SR doviezlo najviac jazdených áut za 14 mesiacov

Bratislava 5. júna (TASR) - V máji bolo na Slovensko spoza hraníc individuálne dovezených 5551 osobných áut, čo je najviac za uplynulých 14 mesiacov. Vyplýva to zo štatistík Ministerstva vnútra SR. Počas celého minulého roka sa na Slovensko z cudziny individuálne doviezlo celkovo takmer 62.000 osobných áut.



"Uplynulý mesiac máj so sebou priniesol najviac dovezených jazdených osobných áut na Slovensko za posledných 14 mesiacov. Sledujeme, že hoci nejde o skokové medzimesačné nárasty počtu dovezených jazdených áut zo zahraničia na Slovensko, tie čísla vo všeobecnosti stále mierne rastú," uviedla generálna riaditeľka Aures Holdings Karolína Topolová.



V apríli sa na Slovensko doviezlo 5443, automobilov, v marci 5473 a vo februári 5211. Najnižší počet dovezených áut v tomto roku bol v januári, a to 4679. Vzhľadom na štatistiky je možné podľa Topolovej hovoriť už o dlhodobom trende.