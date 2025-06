V máji zbankrotovalo 646 ľudí, najviac dvadsiatnici z východu SR

Bratislava 9. júna (TASR) - V máji zbankrotovalo na Slovensku 646 dlžníkov, medzimesačne ide o pokles o 26,5 %, keďže v apríli ich bolo 879. Najviac bankrotovali dvadsiatnici z východného Slovenska. V medziročnom porovnaní ide tiež o zníženie o 31 %, pred rokom bol počet dlžníkov 937. Informovala o tom spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau.



„Z našej analýzy vyplýva, že najviac mladíkov zbankrotovalo v Prešovskom kraji, a to 22, nasledoval Košický kraj s 13 mužmi. Mladých dlžníkov z východu bolo v prepočte takmer 47 %. A naopak, v Bratislavskom kraji nezbankrotoval žiaden dvadsiatnik. Jedným z dôvodov regionálnych rozdielov je nižšia finančná gramotnosť mladých ľudí na východnom Slovensku,“ spresnila hlavná analytička spoločnosti Jana Marková.



Z celkového množstva osobných bankrotov bolo 89 % vyhlásených na majetok nepodnikateľov, a to konkrétne 575, a zvyšných 71 na majetok podnikateľov. Formu konkurzu si zvolilo 638 osôb, pre splátkový kalendár sa rozhodlo osem dlžníkov. Väčšie zastúpenie pri bankrotoch mali muži, v máji ich bolo 453, pričom žien iba 193. Len tri ženy a deväť mužov mali vysokoškolské vzdelanie. Najviac dlžníkov bolo vo vekovej kategórii od 30 do 39 rokov, spolu to bolo 204 žien a mužov, čo predstavuje viac ako 31 %. V pomere k celkovému počtu dlžníkov mali najvyšší podiel dvadsiatnici, a to 15,2 %, teda celkovo ich bolo 98. Prevažovali najmä muži, ktorých bolo až 76,5 %.



Ľudia bez domova tvorili 13,2-percentný podiel z celkového počtu vyhlásených konkurzov, bolo ich 84. Dvaja z nich mali registrovaný trvalý pobyt na virtuálnej adrese Karpatské námestie 7770/10A v Bratislave a spolu s aprílovými počtami je ich už dokopy sedem z jednej takejto adresy. Šesť dlžníkov pochádzalo tiež z jednej obce Veľké Ludince v okrese Levice. V máji zbankrotovalo aj deväť manželských párov a 16 ľudí s rodinnými väzbami.



Z regionálneho hľadiska dominoval Prešovský kraj so 124 dlžníkmi. Ďalej nasledoval Nitriansky kraj so 110 a Košický s Trnavským krajom zhodne s 86 dlžníkmi. Najmenej ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 42. V piatom mesiaci tohto roka súdy zrušili aj 655 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 617 zrušených pre nedostatok majetku a 38 po splnení konečného rozvrhu výťažku.



„Zároveň bolo pre nepoctivý zámer v máji zrušených päť oddlžení, do Registra diskvalifikácií pribudlo z toho istého dôvodu osem dlžníkov. Jeden dlžník bol z registra po uplynutí trestu vymazaný,“ doplnila spoločnosť.