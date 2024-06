V máji zbankrotovalo 937 osôb,ide o najvyšší počet bankrotov tento rok

Bratislava 8. júna (TASR) - V máji zbankrotovalo až 937 osôb, čo je najvyšší počet osobných bankrotov v tomto roku. V medziročnom porovnaní ide o pokles o 8,59 %. V porovnaní s aprílom 2024, keď zbankrotovalo 854 dlžníkov, ich bolo v piatom mesiaci tohto roka o 9,72 % viac. Najčastejšie zbankrotovali dlžníci na východnom Slovensku. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau (CRIF).



"V máji bol vyhlásený konkurz na majetok aj 114 ľudí s trvalým pobytom zapísaným na obecných, miestnych alebo mestských úradoch, respektíve na virtuálnych adresách, čo predstavuje 12,17 percenta z ich celkového počtu. Zároveň sme zaznamenali 13 bankrotujúcich manželských dvojíc, pričom jeden manželský pár zbankrotoval aj s dcérou, a ďalších päť príbuzenských väzieb," uviedla hlavná analytička CRIF Jana Marková.



Z 937 osobných bankrotov v minulom mesiaci bolo podľa analýzy vyhlásených 928 konkurzov. Deviati dlžníci sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva 937 osobných bankrotov v máji ich bolo 100 vyhlásených na majetok fyzických osôb, teda podnikateľov, a 837 na majetok nepodnikateľov.



Súdy zároveň zrušili 826 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 744 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 82 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.



Osobné bankroty vyhlásilo 592 mužov a 345 žien. Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v máji, malo 2,36 % dlžníkov vysokoškolské vzdelanie. Medzi zbankrotovanými ženami malo zase vysokoškolské vzdelanie 2,32 % dlžníčok. Spoločnosť priblížila, že najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov medzi mužmi boli tridsiatnici s podielom 29,56 % a medzi ženami to boli štyridsiatničky s podielom 28,99 %.



V piatom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Prešovskom (147) a Košickom kraji (144). Najmenej ich bolo v Žilinskom kraji, a to konkrétne 72. V medziročnom porovnaní ich počet klesol až v piatich krajoch, najviac v Bratislavskom o 33,09 %. V troch krajoch podľa analýzy počet osobných bankrotov medziročne vzrástol, najviac v Nitrianskom kraji o 51,72 %.