Vojenské lesy a majetky vyhlásili v Malackách súťaž

Pliešovce/Malacky 22. februára (TASR) - Vojenské lesy a majetky (VLM) Pliešovce ponúkajú opätovne v obchodnej súťaži na predaj administratívnu budovu spolu s príslušnými pozemkami, ktoré sú pod správou Odštepného závodu VLM Malacky. Budovu v širšom centre Malaciek na Zámockej ulici z roku 1978 ponúkajú rovnako ako v minulom kole za znalcom stanovenú cenu 1,19 milióna eur.



Ako podnik informuje, zastavané plochy a nádvoria majú dohromady 1920 štvorcových metrov. Budova je štvorpodlažná, súčasťou areálu sú aj parkoviská s približne 20 miestami.



Vyhlasovateľ súťaže určil lehotu na podávanie ponúk do 24. marca 2023 do 10.00 h. Súťažný návrh musí byť podaný v podateľni OZ Malacky, Zámocká 7. Otváranie obálok sa uskutoční v ten istý deň o 12.00 h.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa rezortu obrany Martina Kakaščíková, súčasné výberové konanie na predaj administratívnej budovy odštepného závodu s príslušenstvom a prislúchajúcimi pozemkami v Malackách je v poradí už tretie. Prvé bolo vyhlásené v auguste 2022, druhé v októbri 2022 a obidve boli neúspešné z dôvodu, že do výberového konania sa neprihlásil ani v jednom a ani v druhom prípade žiadny uchádzač.