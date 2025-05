V Malej Čause našli diviaka s príznakmi afrického moru ošípaných

Malá Čausa 26. mája (TASR) - Samicu diviaka lesného s príznakmi afrického moru ošípaných (AMO) spozorovali v nedeľu (25. 5.) v okolí Materskej školy v Malej Čause v okrese Prievidza. Informovala o tom obec s tým, že situáciu oznámili príslušnému poľovnému združeniu.



Samospráva obce v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi vykonala obhliadku miesta a lokalizovala polohu zvieraťa. Situáciu oznámili kompetentným príslušníkom poľovného združenia, do príchodu obhliadajúceho poľovníka vykonávala hliadka monitoring pohybu zvieraťa. „Odbornou obhliadkou bolo zistené, že ide o jedinca s príznakmi AMO. Ďalší postup je už v kompetencii príslušného hospodára poľovného združenia,“ priblížila obec.



Keďže po tejto samici podľa nej zostalo približne osem prasiatok, ktoré sa skryli, a je viac než pravdepodobné, že sú taktiež infikované, v dohľadnej dobe dôjde k ich úhynu.



Obecná samospráva v tejto súvislosti žiada obyvateľov, ak takéto uhynuté zviera nájdu, aby sa k nemu nepribližovali a nález bezodkladne ohlásili starostovi obce. „Tento mor nie je pre ľudí a domáce zvieratá s výnimkou ošípaných nebezpečný,“ pripomenula obec.



Riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Prievidza Igor Podoba pre TASR v pondelok uviedol, že poľovné združenia sa riadia vydanými opatrenia na likvidáciu afrického moru u diviakov, čiže vedia, ako majú postupovať. Ide podľa neho o štandardnú záležitosť.



„Už máme odobratú vzorku z predmetnej diviačice, v utorok (27. 5.) vzorka odchádza na laboratórne vyšetrenie do Veterinárneho ústavu Zvolen,“ priblížil Podoba s tým, že výsledky RVPS očakáva stredu (28. 5.) popoludní. „Ak bude výsledok vyšetrenia negatívny, zviera môže byť skonzumované, ak bude pozitívny, skončí v kafilérii,“ doplnil s tým, že čo sa týka diviačat, tie sa poľovníci budú snažiť odloviť.



Podoba zároveň podľa svojich slov nepredpokladá, že by príslušný okresný úrad vydal zákaz vstupu do lesa, keďže momentálne diviaky nehynú v lesoch hromadne.