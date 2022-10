V malej nemeckej dedinke sa nikto nebojí účtov za energie

Veterné turbíny sa nachádzajú pri obci Feldheim, ktorá leží zhruba 60 kilometrov juhozápadne od Berlína v stredu 28. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Feldheim 1. októbra (TASR) – Európania v týchto dňoch s obavami otvárajú svoje účty za energie. A pripravujú sa na výrazné zvýšenie cien vzhľadom na energetickú krízu, ktorú vyvolala vojna na Ukrajine, a ktorá ich núti stiahnuť kúrenie a vypínať svetlá. To však nehrozí 130 obyvateľom nemeckej dedinky Feldheim, konštatuje agentúra AP, od ktorej TASR správu prevzala.Táto malá, no udržiavaná dedinka, ktorá sa nachádza asi 1,5 hodiny južne od Berlína, je totiž energeticky sebestačná. Vďaka odvážnemu experimentu, ktorý bol spustený v polovici 90-tych rokov 20. storočia, keď Feldheim postavil niekoľko veterných turbín. Následne vybudoval lokálnu sieť, solárne panely, batériové úložisko a pridal ďalšie turbíny.A zároveň rozšírenie chovu prasiatok vo vykurovaných maštaliach prinieslo dodatočný príjem roľníckemu družstvu, ktoré zásobuje teplou vodou cez centrálny vykurovací systém celú obec. Vo výstavbe je aj zariadenie na výrobu vodíka.V súčasnosti je na svahoch v okolí Feldheimu vidieť 55 veterných turbín, ale nie sú počuť. Obyvatelia dediny tak majú jedny z najnižších cien elektriny v Nemecku.," hovorí Kathleen Thompsonová, ktorá pracuje pre miestnu vzdelávaciu organizáciu New Energies Forum. "."Praktický prístup Feldheimu k výrobe vlastnej ekologickej energie priťahuje každý rok tisíce návštevníkov z celého sveta a je v kontraste so spôsobom, akým Nemecko ako celok stále pokrýva väčšinu svojich energetických potrieb. Bolestne sa to prejavilo práve po vypuknutí energetickej krízy v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu.Napriek tomu, že Nemecko napumpovalo miliardy eur do zvýšenia výroby obnoviteľnej energie, aby znížilo emisie, fosílne palivá a jadro sa podieľali viac ako 50 % na výrobe elektriny v krajine v prvých šiestich mesiacoch roka.Nemecko zápasí tiež s nedostatkom prenosovej kapacity, čo znamená, že veterné parky na severe sa musia pravidelne vypínať, zatiaľ čo elektrárne na fosílne palivá sa spúšťajú, aby mohli dodávať elektrinu továrňam na juhu.Kľúčom k úspechu Feldheimu bolo umožniť miestnym obyvateľom podieľať sa na projekte a profitovať z neho, povedal Michael Knape, starosta Treuenbrietzenu, strediskovej obce, pod ktorú Feldheim patrí. Zatiaľ čo veterné parky inde v Nemecku často narážajú na odpor verejnosti, malá komunita vo Feldheime schválila toľko turbín, že v skutočnosti vyváža asi 250-krát viac elektriny, ako spotrebuje.," povedal Knape. Zároveň však oceňuje, že úrady vtedy nezasahovali do toho "", ktorý mohol zlyhať.," povedal Knape. "."Prístup Feldheimu k výrobe čistej energie ostro kontrastuje s prevládajúcou praxou v Nemecku, kde energetické projekty budujú a kontrolujú veľké energetické spoločnosti. Drobné projekty pritom často čelia veľkým byrokratickým prekážkam. Napriek tomu Knape dúfa, že Nemecko dokáže dobehnúť Feldheim pri transformácii energetiky.," povedal. A hoci postup Feldheimu nemožno kopírovať všade, takéto projekty môžu byť veľkou súčasťou riešenia, povedal Knape.Siegfried Kappert (83) je podobne optimistický. Narodil sa a žije vo Feldheime a nadšene zaplatil poplatok 3000 eur za pripojenie svojho domu k elektrickej a vykurovacej sieti. Táto investícia sa mu odvtedy mnohonásobne vrátila vďaka nízkym cenám za elektrinu pre neho aj celú dedinu. Feldheim má nulovú nezamestnanosť a nedávno si mohol dovoliť nové chodníky, pouličné osvetlenie a kultúrny priestor v prerobenej stodole so solárnymi panelmi.