V Malinovej budujú bytový dom, bývanie tam nájdu i mladé rodiny

Malinová 5. júla (TASR) - Individuálna bytová výstavba v Malinovej v okrese Prievidza sa rozšíri i o nájomné bývanie. Súkromný investor tam v spolupráci s miestnou samosprávou buduje bytový dom, kde by podľa zámeru obce mali nájsť nové bývanie i mladé rodiny, ktoré sa chcú osamostatniť.



Výstavbu bytového domu zabezpečuje súkromný investor. "Vyhlásili sme verejnú obchodnú súťaž na pozemok, prihlásil sa jeden záujemca, ktorý to aj vyhral, splnil všetky podmienky s tým, že keď bude bytový dom postavený, chceme ho dostať pod správu obce," načrtol pre TASR starosta Juraj Stiffel. Spresnil, že obec plánuje dom odkúpiť z prostriedkov Ministerstva dopravy a výstavby SR a Štátneho fondu rozvoja bývania.



Projekt rozbehlo ešte bývalé vedenie obce. S výstavbou domu začal súkromný investor v apríli, stavbu chcú skolaudovať do konca tohto roka. "Máme tu dosť mladých rodín a mladých ľudí, ktorí by sa chceli osamostatniť a odísť napríklad z rodičovského domu. Ešte žiadosti neprijímame, ale robíme si prieskum, už teraz vieme, že 16 bytových jednotiek obsadíme. Žiadosti by sme mali začať prijímať v druhej polovici alebo ku koncu septembra," priblížil starosta.



"Viem, že ľudia sú tu veľmi nedočkaví, ešte predtým, ako sa začalo stavať, sa ma pýtali, či sa už začne stavať bytovka. Z toho je vidieť, že ľudia tu veľmi potrebujú byty. Najmä mladí ľudia, ktorí už nechcú bývať s rodičmi alebo v rodičovských domoch," spomenul poslanec Pavol Remiaš.



Sú to podľa neho i lokálpatrioti, lebo sa im nechce ísť preč z dediny. "Veľmi to pomôže ľuďom, ktorí tu majú blízko rodičov, ďalších príbuzných, môžu sa tak často navštevovať a bývať samostatne," uzavrel.



Budovaný dom nebude v obci jediným. "Momentálne máme naprojektované dva, uvidíme, ako dopadne proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a situácia ohľadom nového koronavírusu, ako na tom budú financie, keďže by sme chceli s výstavbou druhého začať v druhej polovici tohto roka, ten by sme chceli minimálne dostať pod strechu," dodal starosta.