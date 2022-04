V marci 2022 sa na mýte vybralo najviac financií od roku 2010

Bratislava 14. apríla (TASR) – V marci 2022 sa prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta pre Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) vybralo 22,78 milióna eur. Táto suma prekonala výber mýta z októbra 2019 o 7,4 %, čím sa tohtoročný marec stal mesiacom s najvyšším výberom od spustenia elektronického mýtneho systému do prevádzky.



Ako ďalej informoval Anton Bódis, manažér pre komunikačnú stratégiu a PR spoločnosti SkyToll, od začiatku roku 2022 získalo nárok na zľavu z ceny mýta 7870 vozidiel, z nich 7138 je registrovaných na Slovensku.



Marcový výber mýta za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest dosiahol 15,76 milióna eur. Na vymedzených úsekoch ciest prvej triedy sa za rovnaké obdobie vybralo 7,01 milióna eur. Na vozidlá zo zahraničia pripadá 49,1 % z celkovej sumy vybraného mýta.



V porovnaní s marcom 2021 bol výber mýta v marci tohto roku vyšší o 7,6 %. Za celý 1. štvrťrok 2022 sa vybralo mýto v sume 58,92 milióna eur, čo je o 4,62 milióna eur viac ako v 1. štvrťroku minulého roku. Najviac mýta v sledovanom mesiaci, 985.409 eur, sa vybralo 28. marca. Vymedzené úseky ciest využívalo v marci priemerne 40.393 vozidiel za deň. V porovnaní s februárom je to viac o 3332 vozidiel denne.



V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. marcu 2022 zaregistrovaných 294.391 palubných jednotiek. Oproti februáru ich počet vzrástol o 3669 kusov. Na vozidlá zo zahraničia pripadá z celkového počtu zaregistrovaných palubných jednotiek 75,5 %.



V marci na vymedzených úsekoch ciest riešili mobilné jednotky vynucovania 474 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od kontrolovaných vodičov vybrali mýto vo výške 3095 eur. Za celý 1. štvrťrok sa od vodičov, ktorí porušili zákon o výbere mýta, vybralo mýto v objeme 8069 eur.



V rámci prevádzky komplexnej služby elektronického výberu mýta bolo v marci zaevidovaných celkovo 32 opodstatnených podaní od zákazníkov. V 30 prípadoch išlo o reklamáciu, v dvoch o žiadosť. Všetky prijaté podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s NDS, teda do 5 pracovných dní.