V marci zbankrotovalo 595 dlžníkov, najviac v Prešovskom kraji
Za prvý kvartál bolo dokopy vyhlásených 1503 osobných bankrotov, o 13 % menej ako v rovnakom období minulého roka, kedy ich bolo 1726.
Autor TASR
Bratislava 27. apríla (TASR) - V marci na Slovensku zbankrotovalo 595 dlžníkov, zatiaľ najviac za rok 2026 a o 20,7 % viac ako vo februári. Za prvý kvartál bolo dokopy vyhlásených 1503 osobných bankrotov, o 13 % menej ako v rovnakom období minulého roka, kedy ich bolo 1726. Vyplýva to z analýzy správcu úverových registrov, spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau.
„Z 595 dlžníkov si formu konkurzu zvolilo 98,5 %, čo predstavuje 586 dlžníkov. Zvyšných deväť ľudí sa rozhodlo pre splátkový kalendár. Z celkového množstva bankrotov bolo 545, čiže viac ako 93 %, vyhlásených na majetok občanov nepodnikateľov a 41 na majetok podnikateľov. Pre nepoctivý zámer pribudli do Registra diskvalifikácií dvaja dlžníci,“ priblížila hlavná analytička CRIF Jana Marková.
Z regionálneho hľadiska v marci dominoval Prešovský kraj so 123 a Nitriansky kraj so 103 dlžníkmi, na opačnom konci rebríčka bol Žilinský kraj so 43 dlžníkmi. Z Košického kraja pochádzalo 96, Banskobystrického 82 a Bratislavského 50 dlžníkov. Trenčiansky a Trnavský kraj mali zhodne po 49 dlžníkov. V súhrnnej štvrťročnej štatistike vedie Prešovský kraj s 271 dlžníkmi, ktorí tvoria 18-percentný podiel z celku. Najmenej bankrotujúcich obyvateľov bolo zo Žilinského kraja, a to 108 (7,2 %).
Najviac dlžníkov v prvom kvartáli bolo vo vekovom intervale 30 - 39 rokov, tvorili takmer 29-percentný podiel (432) zo všetkých dlžníkov. Tesne za nimi sú štyridsiatnici s viac ako 26-percentným podielom (396). Staršia generácia (60+) predstavovala 10,6-percentný podiel, zbankrotovalo ich spolu 160.
V marci zbankrotovalo 11 mužov vo veku 70 - 79 rokov, čo je tento rok zatiaľ najvyšší počet v tejto skupine. Zbankrotovali aj tri sedemdesiatničky. Najstarší senior pochádza zo Svidníka a má 77 rokov a najstaršia seniorka pochádza z Rožňavského okresu a dosiahla vek 78 rokov.
Stabilným trendom je vyšší podiel dlžníkov mužov, v marci ich bolo 409 a tvorili takmer 75 %. Pred rokom v marci bol ich podiel necelých 64 %. U oboch pohlaví platí, že inštitút osobného bankrotu využívajú v drvivej väčšine ľudia so základným a stredoškolským vzdelaním. V marci bol ich podiel viac ako 97 %. Zvyšok tvorilo 11 vysokoškolsky vzdelaných mužov a päť žien.
Ľudia bez domova tvorili takmer 14,2-percentný podiel z celkového počtu vyhlásených konkurzov, bolo ich 83. Traja z nich mali registrovaný trvalý pobyt na známej virtuálnej adrese Karpatské námestie 7770/10A v Bratislave.
Medzi zbankrotovanými dlžníkmi bolo aj 12 manželských párov a 18 ľudí s rodinnými väzbami, v jednom prípade mala príbuzenská väzba až štyroch členov.
V marci zároveň súdy zrušili 602 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 570 zrušených pre nedostatok majetku a 32 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
„Z 595 dlžníkov si formu konkurzu zvolilo 98,5 %, čo predstavuje 586 dlžníkov. Zvyšných deväť ľudí sa rozhodlo pre splátkový kalendár. Z celkového množstva bankrotov bolo 545, čiže viac ako 93 %, vyhlásených na majetok občanov nepodnikateľov a 41 na majetok podnikateľov. Pre nepoctivý zámer pribudli do Registra diskvalifikácií dvaja dlžníci,“ priblížila hlavná analytička CRIF Jana Marková.
Z regionálneho hľadiska v marci dominoval Prešovský kraj so 123 a Nitriansky kraj so 103 dlžníkmi, na opačnom konci rebríčka bol Žilinský kraj so 43 dlžníkmi. Z Košického kraja pochádzalo 96, Banskobystrického 82 a Bratislavského 50 dlžníkov. Trenčiansky a Trnavský kraj mali zhodne po 49 dlžníkov. V súhrnnej štvrťročnej štatistike vedie Prešovský kraj s 271 dlžníkmi, ktorí tvoria 18-percentný podiel z celku. Najmenej bankrotujúcich obyvateľov bolo zo Žilinského kraja, a to 108 (7,2 %).
Najviac dlžníkov v prvom kvartáli bolo vo vekovom intervale 30 - 39 rokov, tvorili takmer 29-percentný podiel (432) zo všetkých dlžníkov. Tesne za nimi sú štyridsiatnici s viac ako 26-percentným podielom (396). Staršia generácia (60+) predstavovala 10,6-percentný podiel, zbankrotovalo ich spolu 160.
V marci zbankrotovalo 11 mužov vo veku 70 - 79 rokov, čo je tento rok zatiaľ najvyšší počet v tejto skupine. Zbankrotovali aj tri sedemdesiatničky. Najstarší senior pochádza zo Svidníka a má 77 rokov a najstaršia seniorka pochádza z Rožňavského okresu a dosiahla vek 78 rokov.
Stabilným trendom je vyšší podiel dlžníkov mužov, v marci ich bolo 409 a tvorili takmer 75 %. Pred rokom v marci bol ich podiel necelých 64 %. U oboch pohlaví platí, že inštitút osobného bankrotu využívajú v drvivej väčšine ľudia so základným a stredoškolským vzdelaním. V marci bol ich podiel viac ako 97 %. Zvyšok tvorilo 11 vysokoškolsky vzdelaných mužov a päť žien.
Ľudia bez domova tvorili takmer 14,2-percentný podiel z celkového počtu vyhlásených konkurzov, bolo ich 83. Traja z nich mali registrovaný trvalý pobyt na známej virtuálnej adrese Karpatské námestie 7770/10A v Bratislave.
Medzi zbankrotovanými dlžníkmi bolo aj 12 manželských párov a 18 ľudí s rodinnými väzbami, v jednom prípade mala príbuzenská väzba až štyroch členov.
V marci zároveň súdy zrušili 602 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 570 zrušených pre nedostatok majetku a 32 po splnení konečného rozvrhu výťažku.