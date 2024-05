V Martine má vyrásť takmer 170 bytov

Martin 14. mája (TASR) - Udržať počet obyvateľov Martina nad 50-tisícovou hranicou by mohol pomôcť pripravovaný developerský projekt v mestskej časti Košúty. Spoločnosť Odeko chce postaviť spolu 168 bytov v dvoch bytových domoch. Svoj zámer už investor predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladaný investičný náklad dosahuje 12 miliónov eur.



Lokalita, kde by mali byty vyrásť, je v súčasnosti voľná a nezastavaná a nachádza sa medzi obytnou zástavbou častí Košúty I a II. "Urbanisticky je územie svojou polohou, orientáciou, terénnym členením a existujúcim dopravným napojením vhodné pre navrhovanú výstavbu, a tým doplní urbanistický celok tejto zóny mesta o bytové priestory s novým dizajnom," uvádza firma v zámere.



Z celkového počtu 168 bytov by mala byť takmer polovica dvojizbových. Oba objekty sú navrhnuté ako osempodlažné s podpivničením pre garážové priestory. "Z 236 parkovacích miest je 227 situovaných v garážach a zvyšných deväť na vonkajšom teréne," popisuje investor návrh statickej dopravy.



Mesto Martin ako deviate najväčšie mesto na Slovensku dlhodobo bojuje s poklesom počtu obyvateľov. Ešte v roku 2002 v meste žilo viac ako 60.000 obyvateľov, ale nasledujúce dve desaťročia mala obývanosť klesajúcu krivku. Aktuálne tu žije približne 50.400 ľudí s trvalým pobytom.