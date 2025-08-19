< sekcia Ekonomika
V Martine pokračuje modernizácia horúcovodných potrubí
Od marca do júna bola zrekonštruovaná približne jedna štvrtina z plánovanej dĺžky 4230 metrov.
Autor TASR
Martin 19. augusta (TASR) - Spoločnosť MH Teplárenský holding (MHTH) využíva obdobie mimo vykurovacej sezóny na modernizáciu a rekonštrukciu horúcovodných potrubí v Martine. Od marca do júna bola zrekonštruovaná približne jedna štvrtina z plánovanej dĺžky 4230 metrov v lokalitách Ľadoveň a Stred a od septembra sa začne posledná etapa výmeny horúcovodných potrubí v lokalite Podháj. TASR o tom v utorok informovala manažérka marketingu a komunikácie MHTH Andrea Devánová.
Rekonštrukcia v lokalite Podháj bude prebiehať od 2. septembra približne do polovice januára budúceho roka, a to na uliciach Gorkého a Timravy. „Stavebné práce sa budú realizovať postupne, po etapách a v krátkych úsekoch, tak aby sa minimalizovalo obmedzenie chodu mesta. Keďže modernizácia prebieha aj po novej trase, Martinčania sa nemusia obávať, že by nemali počas zimy zabezpečené teplo. Odstávky z dôvodu napojenia horúcovodu do odovzdávacej stanice tepla budú minimálne,“ uviedol výrobný manažér martinského závodu MHTH Milan Pacek.
Doplnil, že zároveň stále prebiehajú práce v mestskej časti Stred, a to až do 21. októbra, a v mestskej časti Ľadoveň, kde sú plánované ešte o týždeň dlhšie. Práce momentálne prebiehajú podľa schváleného harmonogramu, ale v dôsledku nepredvídateľných okolností nie sú vylúčené zmeny termínov.
Horúcovodné rozvody v Martine majú celkovú dĺžku viac ako 68 kilometrov a ich stavebné úpravy sú vo veľkej miere hradené z finančných prostriedkov z Modernizačného fondu. „Modernizácia rozvodov vytvorí predpoklady na zníženie spotreby primárnej energie. Znížia sa totiž straty tepla vznikajúce v rozvodoch, čo sa prejaví v nižšej potrebe výroby tepla,“ doplnila Devánová s tým, že očakávaná ročná úspora je na úrovni 2494 megawatthodín.
