V Martine pokračuje výstavba novej železničnej zastávky
Hotové sú už nástupištné hrany, schody a úprava nástupíšť pri prvej a druhej koľaji.
Autor TASR
Martin 11. marca (TASR) - V Martine pokračujú práce na výstavbe novej železničnej zastávky Martin - Sever. Ako informovali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) na sociálnej sieti, hotové sú už nástupištné hrany, schody a úprava nástupíšť pri prvej a druhej koľaji.
Aktuálne prebieha pokládka obrubníkov a príprava základov pre zábradlie. „V ďalších etapách pribudnú prístrešky pre cestujúcich, technologický objekt, zámková dlažba na nástupištiach, obnovený podchod aj moderný informačný a rozhlasový systém,“ uviedli ŽSR.
Počas prác sa ukázalo, že korodujúce časti pôvodnej konštrukcie zastrešenia sú v horšom stave, než predpokladala projektová dokumentácia. „Z tohto dôvodu je potrebné vykonať dodatočné stavebné úpravy, ktoré si vyžiadajú posun dokončenia približne o dva mesiace. Počas rekonštrukcie podchodu bude zároveň dočasne obmedzený prechod popod trať a pre verejnosť bude vyznačená obchádzková trasa,“ dodali ŽSR.
Nová zastávka je situovaná v blízkosti sídlisk Sever, Košúty a obchodných centier a výrazne zlepší dostupnosť verejnej dopravy pre tisíce obyvateľov a návštevníkov mesta. Výstavbu zabezpečuje spoločnosť TSS GRADE, pričom hodnota investície predstavuje viac ako dva milióny eur.
