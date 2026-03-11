Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Martine pokračuje výstavba novej železničnej zastávky

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Hotové sú už nástupištné hrany, schody a úprava nástupíšť pri prvej a druhej koľaji.

Autor TASR
Martin 11. marca (TASR) - V Martine pokračujú práce na výstavbe novej železničnej zastávky Martin - Sever. Ako informovali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) na sociálnej sieti, hotové sú už nástupištné hrany, schody a úprava nástupíšť pri prvej a druhej koľaji.

Aktuálne prebieha pokládka obrubníkov a príprava základov pre zábradlie. „V ďalších etapách pribudnú prístrešky pre cestujúcich, technologický objekt, zámková dlažba na nástupištiach, obnovený podchod aj moderný informačný a rozhlasový systém,“ uviedli ŽSR.

Počas prác sa ukázalo, že korodujúce časti pôvodnej konštrukcie zastrešenia sú v horšom stave, než predpokladala projektová dokumentácia. „Z tohto dôvodu je potrebné vykonať dodatočné stavebné úpravy, ktoré si vyžiadajú posun dokončenia približne o dva mesiace. Počas rekonštrukcie podchodu bude zároveň dočasne obmedzený prechod popod trať a pre verejnosť bude vyznačená obchádzková trasa,“ dodali ŽSR.

Nová zastávka je situovaná v blízkosti sídlisk Sever, Košúty a obchodných centier a výrazne zlepší dostupnosť verejnej dopravy pre tisíce obyvateľov a návštevníkov mesta. Výstavbu zabezpečuje spoločnosť TSS GRADE, pričom hodnota investície predstavuje viac ako dva milióny eur.
