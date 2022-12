V. Masár: NBS si hneď po vzniku prešla krstom ohňom

Bratislava 30. decembra (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) si hneď po vzniku prešla krstom ohňom. Pre TASR to povedal bývalý guvernér NBS Vladimír Masár, ktorý pred 30 rokmi stál za vznikom NBS.



Pri delení československej federácie bol podľa jeho slov predpoklad, že minimálne pol roka bude existovať spoločná mena. Po rozdelení však vznikli problémy pri spravovaní spoločnej meny, najmä v devízovej oblasti.



"Tie problémy vyústili do rýchleho rozdelenia meny. A toto bol krst ohňom pre NBS, ktorá sa ešte len budovala. Pomerne krátko od svojho vzniku musela zabezpečovať hlavné úlohy, ako menovú politiku, bankový dohľad, platobný styk, vlastné bankovky a mince. Dnes už môžem povedať, že sa nám to podarilo," opísal pre TASR Masár.



V súvislosti so slovenskou korunou pripomenul vtedajšiu nedôveru v jej silu a stabilitu. "Boli rôzne scenáre výmenného kurzu medzi českou a slovenskou korunou. Pomerne rýchlo sa nám však podarilo slovenskú korunu zastabilizovať a postupne budovať jej kredibilitu," poznamenal.



Dôležitý moment po vzniku Slovenskej republiky bola podľa Masára aj silná podkapitalizácia bánk a celej ekonomiky. "Čo malo tiež negatívny tlak na menovú politiku v podobe vysokého rastu úrokov pôžičiek a úverov. Ďalšia nevyhnutná úloha bola rýchlo vybudovať bankový dohľad. Môžeme povedať, že napriek turbulentnému obdobiu bankový dohľad zvládol svoju úlohu a zodpovednosť pri stabilizácii bankového sektora," uviedol.



Pripomína, že bankový dohľad nebol zriadený na ochranu bankových investícií, ale predovšetkým depozít, teda úspor obyvateľov a firiem v bankovom sektore. "V týchto rokoch síce viaceré banky zbankrotovali, ale ľudia a firmy neprišli o peniaze. Takže výkon bankového dohľadu bol efektívny. Takisto naše bankovky boli vysoko hodnotené, tak z pohľadu kvality, dizajnu, ako aj ochranných prvkov," doplnil pre TASR.



NBS je súčasťou Európskej centrálnej banky (ECB) a má podľa Masára spoločné výzvy s ECB. "Máme spoločnú menu, sme extrémne ekonomicky prepojení, ekonomické úspechy a neúspechy sa prelievajú z jednej ekonomiky do druhej. Takže vrátiť sa k stabilite, robiť opatrenia, aby sa euro znovu dostalo z hľadiska stability do parametrov, ktoré si ECB naplánovala. Robiť opatrenia na rýchle zníženie inflácie," uzavrel Masár.