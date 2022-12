V MČ Ťahanovce v Košiciach vyrastie nová športová hala

Košice 15. decembra (TASR) - V košickej mestskej časti (MČ) Ťahanovce vyrastie nová športová hala. Mestskí poslanci na svojom štvrtkovom rokovaní schválili zabezpečenie financovania jej výstavby formou bankového úveru. Mesto získalo na projekt dotáciu vo výške 1,2 milióna eur, dofinancovanie zo strany magistrátu má predstavovať sumu zhruba 2,5 milióna eur.



Športovisko na základnej škole s materskou školou vyrastie na pozemku, kde sa nachádzala pôvodná telocvičňa. Tú v roku 2021 zbúrali z dôvodu jej nevyhovujúceho technického stavu. Cieľom je vybudovať multifunkčnú voľnočasovú športovú halu na rozvoj amatérskeho športu pre športové, detské a mládežnícke kluby pôsobiace v nižších ligách v regióne. "Nové športovisko s kapacitou pre 100 divákov poslúži na tréningy a zápasy košických volejbalových, basketbalových, hádzanárskych, futsalových, bedmintonových a florbalových tímov predovšetkým v mládežníckych kategóriách," uvádza magistrát na svojej webovej stránke.



Mesto má na výstavbu vydané stavebné povolenie. Po tom, ako mestské zastupiteľstvo (MsZ) odobrilo zabezpečenie jej financovania, vyhlásia verejné obstarávanie na zhotoviteľa. S prácami by sa malo začať na jar. Dotácia z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) by mala byť na účet mesta poukázaná ešte tento rok. Preinvestovaná má byť do konca budúceho roka.



Podľa primátora Jaroslava Polačeka pôjde o ďalšiu zmysluplnú investíciu do rozvoja športovej infraštruktúry a spolu s ďalšími už zrealizovanými alebo chystanými projektami prispeje k celkovému reštartu športu v metropole východu.