V Medzilaborciach otvorili nové centrum zdieľaných služieb

Medzilaborce 9. mája (TASR) - V Medzilaborciach v piatok oficiálne odovzdali do užívania nové centrum zdieľaných služieb. Slúžiť bude pre 22 obcí v okrese a samotné mesto. Slávnostne ho otvoril predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD), štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák (Hlas-SD) a primátor Medzilaboriec Vladislav Višňovšký.



„Okres Medzilaborce je typický tým, že okrem mesta je to 22 obcí, ktoré sú mikroobcami. Sú to obce, ktoré majú 20 až 500 obyvateľov, len dve obce majú približne 500 obyvateľov, ostatné majú 20 až 150 obyvateľov. Takže realizovať služby, ktoré sú spojené s funkcionalitou tohto územia, je veľmi zložité na personálne podmienky a finančné zabezpečenie zamestnancov. Preto táto myšlienka je veľmi vítaná u nás v meste, ako aj v týchto obciach, aby služby, ktoré vieme zdieľať spoločne, sme mohli urobiť na jednom mieste,“ uviedol Višňovský.



Nové centrum sídli v budove Mestského úradu v Medzilaborciach, má 11 zamestnancov a jeho služby bude využívať celý okres - mesto Medzilaborce a 22 obcí. Zastreší agendy ako stavebný poriadok, životné prostredie, územné plánovanie, odpadové hospodárstvo a zdravotníctvo, ale aj poradenstvo v oblasti vymáhania pohľadávok a verejného obstarávania. K dispozícii bude aj koordinátor pre podporné služby v oblasti konceptu rozvoja inteligentných miest a regiónov.



„Som úprimne rád, že do projektu, ktorý sme začali rozbiehať ešte na ministerstve investícií a regionálneho rozvoja a ktorý dnes realizujeme v spolupráci s ministerstvom vnútra, sa zapojili úplne všetky obce tohto okresu. Je to unikát, ktorý nemá na Slovensku obdobu. Centrá zdieľaných služieb, ktoré v týchto dňoch otvárame v 21 mestách a obciach, sú ukážkovým príkladom toho, ako sa dá spojiť plán obnovy s eurofondmi do jedného funkčného a udržateľného riešenia,“ povedal Raši.



Zriadenie centier zdieľaných služieb na Slovensku je financované z Plánu obnovy a odolnosti SR, v prípade Medzilaboriec sú náklady na vybavenie informačno-komunikačnými technológiami a nákup nízkoemisného vozidla 83.599,62 eura s DPH. Personálne kapacity budú zas pokryté z prostriedkov fondov Európskej únie.



Podľa Kaliňáka myšlienka centier zdieľaných služieb vznikla 31. júla 2017 v Medzilaborciach. Tam sa konalo prvé stretnutie, na ktorom si urobili pomerne detailný prehľad, ktorá obec má aké problémy, ako je personálne zabezpečená a čo potrebuje. „To, že spolupráca a centrum zdieľaných služieb je šancou pre mikroregióny, sa potvrdilo po ôsmich rokoch. Musíme konštatovať, že tá cesta nebola jednoduchá, ale sme ju zvládli,“ priblížil Kaliňák.



Ako povedal, centrá budú otvárať v rámci Slovenska počas celého júna. „Robíme to preto, aby sme dokázali dať do Bruselu signál, že Slovensko je pripravené na nové eurofondy, nastaviť špeciálny balík eurofondov na modernizáciu samosprávy. Sme pripravení nachystať prvý národný projekt na eurofondy z nového programového obdobia, ktorý pôjde na to, aby centrá zdieľaných služieb mohli byť súčasťou každého regiónu na Slovensku,“ dodal Kaliňák.



Nové centrum slúži pre mesto Medzilaborce a obce Sukov, Ňagov, Palota, Čertižné, Krásny Brod, Habura, Čabiny, Svetlice, Výrava, Oľka, Čabalovce, Radvaň nad Laborcom, Zbojné, Roškovce, Oľšinkov, Volica, Zbudská Belá, Valentovce, Rokytovce, Repejov, Kalinov a Brestov nad Laborcom.