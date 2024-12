V testovaní digitálnych zručností slovenskí žiaci uspeli najlepšie

Bratislava 10. decembra (TASR) - V medzinárodnom testovaní digitálnych zručností IT Fitness Test slovenskí žiaci základných a stredných škôl dosiahli opäť najlepšie výsledky. Najlepšie si viedli v oblasti práce s internetom, rezervy majú v práci s kancelárskymi nástrojmi či pri riešení komplexnejších úloh. Do 13. ročníka testovania sa zapojilo vyše 50.000 žiakov a takmer 2500 učiteľov zo slovenských základných a stredných škôl. O výsledkoch testovania v utorok na tlačovej konferencii informovala Digitálna koalícia.



"V 13. ročníku sa nám podarilo prekonať všetky naše doterajšie rekordy. Výsledok či z hľadiska účasti, ale aj výstupov je veľmi dobrý a hodnotím prechod IT Fitness Testu do tínedžerského veku ako veľmi úspešný," uviedol predseda Digitálnej koalície Mário Lelovský. Doplnil, že testovanie potvrdilo postupne sa zvyšujúcu úroveň digitálnych zručností u slovenských žiakov.



Najlepšie si slovenskí účastníci testovania viedli v oblasti práce s internetom. Naopak, najväčšie rezervy majú žiaci a študenti pri práci s kancelárskymi nástrojmi, štruktúrovanými dátami, tabuľkami a grafmi. Zamerať sa treba aj na riešenie komplexnejších úloh, správne vyhodnotenie textu a porozumenie jeho kontextu. Lelovský tiež upozornil, že medziročne sa žiaci stredných škôl zhoršili v kategórii bezpečnosť a počítačové systémy.



Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) upozornil, že na výsledky žiakov má v vplyv aj ich zázemie a tiež prístup k technológiám či internetu. Pripomenul, že v oblasti počítačovej a informačnej gramotnosti či informatického myslenia najviac zaostávali žiaci, ktorí boli v čase testovania bez počítača. Doplnil, že po projekte Digitálny žiak pracuje rezort investícií na spustení inkluzívneho projektu sociálnych poukazov na internetové pripojenie pre žiakov a študentov zo znevýhodneného prostredia. "Investovanie do vybavenia študentov digitálnymi zariadeniami je nevyhnutné a prispieva k výraznému zlepšovaniu digitálnych zručností detí, čo dokázalo aj toto testovanie," uviedol Raši.



Celkovo sa do testovania zapojilo takmer 190.000 účastníkov z piatich krajín - Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Testovanie bolo prístupné v dvoch verziách, a to pre základné a stredné školy a v šiestich jazykoch. Testovanie sa zameriavalo okrem všeobecných IT zručností aj na overenie schopností pracovať s rôznymi nástrojmi umelej inteligencie.



Slovenskí žiaci v medzinárodnom testovaní dosiahli najlepšie celkové výsledky spomedzi zúčastnených krajín. Žiaci základných škôl mali priemernú úspešnosť 52,1 %, stredoškoláci dosiahli priemernú úspešnosť 44,52 %.