V meste Born výrobu automobilov nahradí výroba obrannej techniky
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 7. októbra (TASR) - Tri nové obranné spoločnosti využijú zavreté a nevyužité priestory bývalej spoločnosti Nedcar v meste Born, ktorá vyrábala pre automobilku BMW, čím podporia zámery Holandska ako člena NATO zvyšovať výdavky na výrobu v sektore obrany. Informuje o tom spravodajca TASR.
Informačný portál DutchNews.nl v utorok pripomenul, že spoločnosť Nedcar, ktorá vyrábala autá značky Mini zavrela svoje výrobné linky pred 18 mesiacmi. Noví nájomníci týchto priestorov by mali byť výrobca dronov DeltaQuad so sídlom v Amsterdame, výrobca batérií Tulip Tech spadajúci do spoločnosti Den Bosch a estónska robotická firma Milrem.
Všetky tri firmy podpísali desaťročné nájomné zmluvy so spoločnosťou VDL, ktorá vlastní areál s rozlohou 450.000 metrov štvorcových. Holandský minister obrany Ruben Brekelmans túto informáciu potvrdil v pondelok (6. 10.) priamo v Borne, keď vyhlásil, že ide o dôležitý krok k premene továrne na „vlajkovú loď“ holandského obranného priemyslu. „Ďalšie spoločnosti budú tento príklad nasledovať,“ dodal minister.
DutchNews.nl pripomenul, že k zmene zamerania bývalej továrne na automobily dochádza v čase, keď Holandsko, podobne ako ostatní členovia NATO, zvyšuje svoje vojenské výdavky v reakcii na ruskú vojnu proti Ukrajine. Vláda povzbudzuje holandské high-tech firmy, aby uplatnili svoje odborné znalosti aj v oblasti obranných technológií.
Spoločnosť Tulip Tech už v Borne vyvíja prvé aktivity. Jej batérie dokážu predĺžiť čas letu dronov až o 100 %. Firma plánuje zvýšiť produkciu z viac ako 100.000 kusov vyrobených v tomto roku na približne 1,5 milióna ročne, a to v priebehu 18 mesiacov.
Spoločnosť Milrem, ktorá vyrába bezpilotné pozemné vozidlá, chce začať s výrobou začiatkom budúceho roka. Firma zamestnáva približne 430 ľudí v 16 krajinách a jej cieľom je vyrábať v Borne približne 150 vozidiel ročne.
Výrobca dronov DeltaQuad svoju prevádzku v Borne ešte len rozbieha. V súčasnosti vyrába v holandskej lokalite Duivendrecht desiatky prieskumných dronov mesačne. Tento počet chce zvýšiť na stovky a v prípade potreby aj na tisíce, ako povedal pre noviny Financieele Dagblad generálny riaditeľ tejto firmy Sander Smeets.
O priestory spoločnosti VDL má podľa Financieele Dagblad záujem aj nemecký výrobca zbraní Rheinmetall a švajčiarsko-holandská spoločnosť zaoberajúca sa dronmi typu Destinus. Obe spoločnosti už v tejto veci rokujú aj s holandským ministerstvom obrany.
