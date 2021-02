V Malackách pribudnú nové nájomné byty, budú určené lekárom a učiteľom

Malacky 9. februára (TASR) - K 130 mestským nájomným bytom v Malackách má čoskoro pribudnúť ďalších deväť. V zrekonštruovaných priestoroch v centre mesta majú poskytnúť domov pre učiteľov a lekárov.



"Práve tieto pozície sa nám dlhodobo nedarí obsadiť. Ak chceme byť dlhodobo úspešní v získavaní odborných zamestnancov do nášho mesta, musíme aj my priložiť ruku k dielu," vysvetlil primátor Malaciek Juraj Říha. Priznal, že mesto potrebuje hlavne nových detských lekárov.



Samospráva vybuduje osem dvojizbových bytov a jednu garsónku v objekte na Mierovom námestí, ktoré pôvodne využívalo mestské centrum sociálnych služieb.



"V rámci rekonštrukcie sa kompletne vymení elektroinštalácia a hygienické zariadenia, steny budú vystierkované a vymaľované, pôvodnú PVC podlahu nahradí laminátová, výmena sa bude týkať aj kuchynských liniek, zrenovujú sa radiátory, pribudne LED osvetlenie. Súčasťou prác je aj rekonštrukcia prístupovej chodby k bytom," informovala hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová.



Investícia predstavuje sumu 102 000 eur, mesto na ňu použije prostriedky zo svojho rozpočtu. Práce by mali trvať do konca marca.