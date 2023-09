V metropole automobilového priemyslu Detroit sa schyľuje k štrajku

Detroit 14. septembra (TASR) - V metropole amerického automobilového priemyslu Detroit sa schyľuje k štrajku. Odborový zväz United Auto Workers (UAW) plánuje v noci na piatok (15. 9.) vstúpiť do štrajkov v závodoch spoločností General Motors, Ford a Stellantis. Očakáva sa, že ak na poslednú chvíľu nepríde dohoda, odbory o 22.00 h miestneho času (4.00 h SELČ) oznámia, v ktorých závodoch zastavia prácu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Od začiatku sme spoločnostiam hovorili, že polnoc 14. septembra je konečný termín," uviedol prezident UAW Shawn Fain. Odbory nedovolia, aby tzv. "veľká trojka" naťahovala rokovania o ďalšie mesiace, dodal.



UAW požaduje zvýšenie miezd o 36 % počas štyroch rokov. Podľa šéfa odborov ponuky zamestnávateľov zatiaľ neprevýšili hranicu 20 %. Automobilky tiež odmietajú poskytnúť dodatočné dni voľna a zvýšiť príspevky do firemných dôchodkových fondov.



"Po prvom kole štrajkov vyzveme na štrajk ďalšie miestne odbory v závislosti od toho, ako dopadne kolektívne vyjednávanie," povedal Fain. Ako dodal, naďalej verí, že protestné akcie sa ešte podarí odvrátiť. "V konečnom dôsledku ide o to, aby sme dosiahli čo najlepšiu dohodu pre našich členov," uzavrel Fain.