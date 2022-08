V Michalovciach sa plánuje výstavba Rezidencie Lúčna

Michalovce 17. augusta (TASR) – Rezidencia Lúčna s 22 rodinnými domami by mohla v najbližších rokoch vyrásť v mestskej časti Vrbovec v Michalovciach. Investor, michalovská spoločnosť Demako, je pripravená začať s výstavbou v septembri, predpokladaný termín dokončenia stavby je november 2024. Vyplýva to zo zámeru pre potreby posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) zverejneného na enviroportáli.



"Plánuje sa výstavba súboru 22 rodinných domov, ôsmich samostatne stojacich a siedmich dvojdomov," informuje zámer. Murované domy majú byť troch typov, po štyri prízemné, samostatne stojace, pôdorysného tvaru H a L a sedem poschodových dvojdomov. V každom z nich majú byť tri spálne a kuchyňa s obývačkou ako spoločný priestor, každý rodinný dom bude mať k dispozícii dve parkovacie miesta. Rozloha jednotlivých pozemkov sa pohybuje na úrovni 407 až 678 štvorcových metrov.



Výstavba má nadväzovať na jestvujúcu zástavbu na ulici Samuela Tešedíka, súčasťou investičného zámeru je aj výstavba obslužnej účelovej komunikácie napojenej na ňu. Investor chce v lokalite vybudovať aj chodník pre peších a ďalšiu infraštruktúru. "V rámci výstavby navrhovanej činnosti Rezidencia Lúčna je plánovaná výsadba stromovej vegetácie. Plánované sú taktiež zelené zatrávnené plochy - zelené pásy pozdĺž chodníka a komunikácie," uvádza tiež zámer s tým, že riešenie zelene v lokalite bude súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie ako samostatný projekt.



Podľa investora je lokalita na navrhovaný zámer vhodná svojimi prírodnými podmienkami, terénnym reliéfom i orientáciou a výhľadom do otvorenej krajiny. "Dopyt po možnosti výstavby rodinných domov je v predmetnom území veľký," konštatuje investor.