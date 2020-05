V Michalovciach sa už dajú nabiť elektromobily

Michalovce 21. mája (TASR) – Do slovenskej siete nabíjacích staníc elektromobilov pribudli v uplynulých dňoch dve ďalšie na Zemplíne. Vznikli na uliciach Štefánikova a Sama Chalupku v Michalovciach, informuje o tom mesto na svojej internetovej stránke.



"Obyvatelia a návštevníci mesta si môžu nabiť svoje elektrické automobily prostredníctvom platobnej platformy Plugsurfing, ktorá má vyše 150.000 nabíjacích bodov po celej Európe," približuje samospráva spôsob úhrady za odobratú elektrickú energiu na nových elektrostaniciach. Pri pravidelnom používaní elektronabíjacích staníc v Michalovciach odporúča mesto motoristom požiadať miestne technické a záhradnícke služby o vydanie RFID karty, ktorá úhradu za nabíjanie zjednoduší. "Cena za 1 kW nabitia pokrýva len nutné náklady za energiu a pripojenie," dopĺňa samospráva k platbám.



Dve dvojmiestne elektronabíjacie stanice vytvorilo mesto v rámci projektu Cross-border green transport network z programu cezhraničnej spolupráce 2014 - 2020 Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine. Ako samospráva uvádza, jeho súčasťou má byť vznik ďalších 17 nabíjacích staníc v prihraničných oblastiach zapojených krajín a tiež medzinárodná elektroautomobilová rely v celkovej dĺžke 1200 kilometrov. Jej účastníci by sa podľa samosprávy mali zastaviť i v Michalovciach.



Ako pre TASR doplnila referentka odboru komunikácie, marketingu a kultúry michalovského mestského úradu, zapojením sa do medzinárodného projektu získalo mesto na vybudovanie dvoch elektronabíjacích staníc 13.000 eur, z vlastných zdrojov prispelo na ich realizáciu sumou 2140 eur.