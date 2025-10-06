< sekcia Ekonomika
V Michalovciach vzniká park s oddychovou zónou a ihriskom
Súčasťou obnovy bude aj nový priestor pre deti. Okrem klasických herných prvkov sa v centrálnej časti vnútrobloku objaví zelený labyrint s dominantným stromom, zemné trampolíny a ďalšie prvky.
Autor TASR
Michalovce 6. októbra (TASR) - Vo vnútrobloku na Leningradskej ulici na sídlisku Východ v Michalovciach prebieha rozsiahla obnova. Na ploche takmer 2900 štvorcových metrov vznikne nový park so zeleňou, oddychovými zónami a hernými prvkami pre deti aj dospelých. Ako TASR informovala vedúca oddelenia komunikácie a marketingu mestského úradu Mária Stričková, ukončenie prác, ktorých hodnota presahuje 330.000 eur, je naplánované na apríl 2026.
Projekt Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Východ - časť I - Leningradská ulica má premeniť existujúce plochy medzi obytnými domami na moderné, bezpečné a príjemné prostredie pre všetky generácie. „Celý projekt je realizovaný s ohľadom na ekológiu. Jedným z hlavných cieľov je zlepšiť klimatické podmienky v zastavanom území, a to rozšírením zelene, výmenou nepriepustných povrchov za vodopriepustné a zavádzaním opatrení, ktoré prinesú lepšiu mikroklímu počas celého roka,“ uviedla Stričková.
Súčasťou obnovy bude aj nový priestor pre deti. Okrem klasických herných prvkov sa v centrálnej časti vnútrobloku objaví zelený labyrint s dominantným stromom, zemné trampolíny a ďalšie prírodné prvky. Pribudnú tiež nové chodníky, lavičky, mestský mobiliár a moderné osvetlenie. Na zvýšenie bezpečnosti bude v lokalite nainštalovaný kamerový systém, ktorý má zároveň slúžiť ako prevencia pred vandalizmom.
Mesto na tento projekt získalo z Programu Slovensko 244.745,81 eura. Stavenisko spoločnosti VS1 odovzdali vo februári.
