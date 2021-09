V. Mika: Cestovný ruch na Slovensku vlani klesol o viac ako 50 %

Na archívnej snímke ľudia relaxujú na nábreží Dunaja počas teplého a slnečného dňa v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 17. septembra (TASR) - Cestovný ruch v SR vlani poklesol o 53 %, zamestnanosť v ňom o 9 %. Informoval o tom v piatok na stretnutí s novinármi generálny riaditeľ agentúry Slovakia Travel Václav Mika.spresnil.V júni 2021 sa podľa jeho slov eviduje takmer dvojnásobný nárast domácich turistov, ale proporčne k tomu nerastú zahraniční turisti.dodal Mika.Podľa informácií Slovakia Travel je návrat zahraničných hostí stále pomalší, v júni tohto roka tvorili 16 % hostí, pred dvoma rokmi sa podieľali na návštevnosti 40 percentami.V júni 2021 navštívilo ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku takmer 288.000 osôb, v ubytovacích zariadeniach strávili návštevníci 807.000 nocí. Boli to podľa agentúry dva a pol násobné hodnoty predošlého mesiaca a o polovicu vyššie hodnoty ako pred rokom, ale minuloročný jún a aj tohtoročný máj boli ovplyvnené rekordnými prepadmi pod vplyvom opatrení prijatých v jednotlivých vlnách pandémie COVID-19.Podľa údajov Slovakia Travel v porovnaní so situáciou v rovnakom období pred pandémiou (oproti júnu 2019) bola v hoteloch, penziónoch či ďalších ubytovacích zariadeniach len necelá polovica hostí. Vtedy ubytovacie služby využilo 610.000 osôb a hostia strávili v ubytovacích zariadeniach takmer 1,6 milióna nocí.Aj v mesiaci jún tvorili návštevnosť v hoteloch a penziónoch najmä domáci turisti, tvorili 84 % podiel na celkovej návštevnosti (240.000 osôb). Najviac domácich turistov navštívilo v júni Žilinský kraj (56.000 osôb), Prešovský kraj (51.000 osôb) a Banskobystrický kraj (38.000 osôb). Spolu tieto tri kraje tvorili 60 % domácej návštevnosti.Súčasne počas júna ubytovanie v SR využilo 47.000 zahraničných návštevníkov s takmer 113.000 prenocovaniami. V rovnakom čase pred pandémiou (v júni 2019) navštívilo Slovensko päťkrát viac cudzincov. Aktuálne turisti spoza hraníc tvorili viac ako 16 % návštevníkov, v júni pred dvoma rokmi to bolo takmer 40 %.Nízky počet zahraničných turistov bol podľa Slovakia Travel najviac viditeľný, ako aj po minulé mesiace, v Bratislavskom kraji, v ktorom cudzinci tvorili v čase pred pandémiou najvýraznejší podiel. Celková návštevnosť regiónu hlavného mesta bola oproti obdobiu spred dvoch rokov nižšia až o 71,5 %. Počet zahraničných hostí klesol dokonca až o 84,1 %.V súhrne za mesiace január až jún roku 2021 sa podľa agentúry ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu 547.000 návštevníkov, čo predstavuje medziročný pokles o takmer 59 %. Počet domácich návštevníkov poklesol o 49 % a počet cudzincov o 79 %. V porovnaní s prvým polrokom 2019 využilo ubytovanie menej o 74 % domácich a o 92 % zahraničných návštevníkov.Slovakia Travel je štátna rozpočtová organizácia, ktorá vznikla 1. apríla 2021. Agentúra prebrala všetky aktivity sekcie cestovného ruchu na Ministerstve dopravy a výstavby SR na podporu a rozvoj slovenského turizmu a propagáciu Slovenska ako atraktívnej turistickej destinácie v zahraničí. Tvorba legislatívy a štátna pomoc zostávajú naďalej v pôsobnosti ministerstva.