V. Mika: Na Slovensku rastie počet turistov, vracajú sa i zahraniční

Bratislava 25. decembra (TASR) - Od skončenia pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 sa zvyšujú všetky parametre cestovného ruchu. Rastie počet turistov i prenocovaní a na Slovensko sa opäť vracajú zahraniční turisti. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika, podľa ktorého sú trendy v cestovnom ruchu priaznivé.



"Určite je to priaznivý trend, naše modely prepočítali, koľko bude po pandémii trvať, kým sa počty turistov a prenocovaní vrátia na čísla z predpandemického obdobia a trend bol viac ako tri roky. Nárast zahraničných turistov je dynamický a verím, že sa nám do troch rokov podarí tie parametre naplniť aj napriek tomu, že nie všetko na trhu nám pomáhalo," uviedol Mika s tým, že turistický ruch ovplyvnil vojnový konflikt na Ukrajine či uzavretie niektorých trhov i nárast cien energií.



Aj napriek nie úplne priaznivým okolnostiam, ktoré ovplyvňovali cestovný ruch, bol podľa Miku v tomto roku trend nárastu zahraničných turistov dynamickejší ako domácich, tých totiž v lete zlákalo skôr more.



Hoci sa návštevnosť Slovenska zahraničnými turistami vyvíja priaznivo, podľa Miku sa sleduje ťažšie, chýba totiž digitalizácia cestovného ruchu. "Cestovný ruch na Slovensku sa vlastne ocitne v štatistikách a oficiálnych dátach iba vďaka tomu, keď sa turista ubytuje a prenocuje," uviedol Mika.



Ako dodal, nie je možné zachytiť objem turistov, ktorí prídu na jeden deň a neprenocujú. Zrátať tiež nemožno turistov, ktorí sa ubytujú mimo oficiálnych zariadení, teda cez digitálne platformy či v súkromí.



Podľa Miku Slovakia Travel pracuje na podpore príjazdového cestovného ruchu všetkými dostupnými komunikačnými nástrojmi. Slovensko sa turistom v zahraničí snaží priblížiť prostredníctvom štandardnej reklamy, ale aj účasťou na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu či B2B aktivitách.



"Slovensko je stále ešte krajinou, ktorá nie je veľmi poznaná. V predošlých obdobiach chýbala kontinuálna a konzistentná komunikácia Slovenska ako turistickej destinácie, tu máme oproti okolitým krajinám stále veľký deficit. Slovensko je veľmi atraktívnou turistickou destináciou, čo, žiaľ, ešte stále nie je úplne v povedomí. Našou prácou je, aby bola atraktivita Slovenska komunikovaná tak, aby sa stalo značkou cestovného ruchu," dodal Mika.