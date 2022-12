V. Mika: Nižšia DPH na gastro nemusí znamenať pokles jej výberu

Bratislava 30. decembra (TASR) - Zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na gastro na 10 % môže mať opačný efekt, ako sa očakáva. Príjmy z dane do štátneho rozpočtu môžu byť rovnaké, ak nie aj vyššie ako pred znížením DPH. Uviedol to generálny riaditeľ agentúry Slovakia Travel Václav Mika v bilančnom rozhovore na sociálnych sieťach ministerstva dopravy.



"Ja nekriticky presadzujem zníženie DPH z viacerých dôvodov. Odstraňuje to konkurenčnú nevýhodu voči našim zdrojovým krajinám aj voči susedom, ktorí tú DPH majú nižšiu," spresnil Mika. Navyše, v rámci schém pomoci ministerstvo dopravy podľa neho už vynaložilo 180 miliónov eur na pandemickú pomoc podnikateľom. Keby nešlo ruka v ruke s tým zníženie DPH, tak tie peniaze by neboli dobre investované.



Rok 2022 je podľa neho v cestovnom ruchu štatisticky najúspešnejší od začiatku pandémie. Počas leta dovolenkovalo na Slovensku takmer 450.000 ľudí, čo je o 15 % menej ako v zatiaľ rekordnom roku 2019. Mika očakáva, že rekordným číslam by sa Slovensko mohlo vyrovnať už v najbližšom roku.



Podľa riaditeľa Slovakia Travel sa do budúcna musí Slovensko okrem tradičných trhov orientovať napríklad na Arabský polostrov. V lákaní turistov budú podľa neho kľúčové tri faktory, udržateľnosť, emócie a autenticita.



"Musíme klásť veľký dôraz na to, aby Slovensko využilo tú autenticitu, ktorú má vo folklóre, kultúre, gastre. Kto príde, očakáva autentický zážitok aj v reštaurácii. Keď máte všade rovnaký lístok, nie je to autentické. Nevieme vyvinúť priamy tlak na podnikateľov, ale vieme tlačiť na to, aby sme autenticitu maximálne podporovali, priniesli na veľtrhy a výstavy naše autentické výrobky," dodal Mika.