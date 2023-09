V. Mika: Nové trendy v cestovnom ruchu formujú budúcnosť dovoleniek

Bratislava 9. septembra (TASR) - Cestovný ruch je v súčasnosti predmetom rýchlych zmien, keď sa turisti, cestovné kancelárie a regióny prispôsobujú novým trendom a očakávaniam cestovateľov. Uviedol to tento týždeň na stretnutí s novinármi generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika.



"Cestovný ruch je veľmi dynamická kategória, ktorá v súčasnosti prechádza značnými zmenami. Najviac je cítiť prechod od masového turizmu k tzv. smart turizmu a návrat k prírode. Slovensko však ani v jednom faktore nezaostáva, práve naopak, máme nádhernú nedotknutú prírodu, nechýba nám autenticita, bezpečnosť ani prekvapivé zážitky," povedal Mika.



Pri výbere dovolenky a dovolenkovej destinácie sa podľa jeho slov do popredia dostávajú najmä udržateľnosť a ekologický aspekt. Stále viac cestovateľov uprednostňuje miesta a ubytovanie, ktoré sú blízko k prírode.



Zdôraznil, že cestovatelia hľadajú autentické zážitky, ako sú napríklad výroba lokálnych remeselníckych výrobkov, netradičné formy ubytovania či gurmánske zážitky spojené s ochutnávkou vína.



Mika poznamenal, že celosvetovým negatívnym aspektom v cestovnom ruchu sú v súčasnosti preplnené atrakcie, preto turisti vyhľadávajú pokojné miesta na načerpanie energie a síl.



Generálny riaditeľ Slovakia Travel dodal, že bezpečnosť sa stala zásadným faktorom pri plánovaní ciest a má vplyv na to, ako si cestovatelia vyberajú miesto na trávenie dovolenky.