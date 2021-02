V minulom roku klesol priemerný nákup na splátky v SR na 610 eur

Bratislava 2. februára (TASR) - Po niekoľkých rokoch rastu nastal na Slovensku minulý rok pokles priemerných cien za jeden nákup tovaru na splátky. Kým v roku 2019 predstavoval ešte sumu 650 eur, vlani sa znížila na 610 eur. Najsilnejšie mesiace v predajoch boli január a február, počas ktorých sa ešte u nás neobjavil nový typ koronavírusu a s ním spojené obmedzenia. Vyplýva to z údajov spoločnosti Home Credit.



Výška priemerného nákupu spotrebného tovaru na splátky predtým rástla nepretržite niekoľko rokov. Kým v roku 2016 bola táto suma 280 eur, rok na to už 510 eur, v roku 2018 šlo o sumu 600 eur a v roku 2019 bola výška priemerného nákupu 650 eur. V minulom roku však došlo k poklesu.



"Vyzerá to tak, že mnohí Slováci sa jednoducho v nakupovaní museli uskromniť, nakoľko koronakríza so sebou priniesla neistotu, znížené príjmy či dokonca ich úplný výpadok. Výrazne k tomu prispeli aj zatvorené kamenné prevádzky obchodov, obmedzenia vo voľnom pohybe ľudí a samozrejme aj ich obavy pred nakazením sa. Pre porovnanie, v Českej republike bol vlani priemerný nákup tovaru na splátky v prepočte za necelých 550 eur," zhodnotil ombudsman klientov spoločnosti Miroslav Zborovský.



Najsilnejšie mesiace v predajoch boli minulý rok netradične január a február, počas ktorých sa ešte u nás neobjavil koronavírus a s ním spojené obmedzenia. "Dokonca sa im nevyrovnali ani tradične najsilnejšie nákupné mesiace pred Vianocami, ktoré už boli poznačené koronakrízou. Pre porovnanie, v januári a februári tvoril podiel z celoročných predajov zhodne po 10 %, no v apríli to bolo už len 6 % a ani v predvianočnom novembri (9 %) a decembri (8 %) sa objemy nákupov nedostali na úroveň zo začiatku roka," priblížil analytik trhu spoločnosti Jaroslav Ondrušek.



Podľa jej údajov nakupovali ľudia vlani na splátky najviac vybavenie do domácností, ale aj potreby na športovanie a voľný čas či mobilné telefóny. Narástli aj investície do zdravia. Naopak, pre obmedzenia spojené s cestovaním do zahraničia takmer o 100 % prepadol predaj dovoleniek.