V minulom roku rástli vyšším tempom ceny trojizbových bytov

Bratislava 7. januára (TASR) – Ceny nehnuteľností v krajských mestách Slovenska rástli počas celého roka 2019. Hoci sa v druhom polroku očakávalo stagnovanie rastu cien, posunuli sa cenovky bytov v krajských mestách k novým maximám, a to aj napriek tomu, že v platnosti už boli obmedzujúce opatrenia Národnej banky Slovenska. Ceny trojizbových bytov rástli rýchlejšie ako ceny dvojizbových bytov, a zároveň prekonali aj rast cien z roku 2018. Vyplýva to z najnovšej analýzy Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS).



"V prípade trojizbových bytov, ktoré celý rok zaznamenávali mierne vyššie kvartálne nárasty ako dvojizbové byty, je aj koncoročný rozdiel výraznejší a dostal sa nad hranicu desiatich percent, presnejšie 10,29 %. Výsledkom je teda vyššie tempo rastu v roku 2019, ako tomu bolo v roku 2018 pre trojizbové byty, pretože prekonali 7,07-percentný rast z roku 2018," uviedol analytik NARKS Martin Lazík. V medziročnom porovnaní sa, naopak, tempo rastu cien dvojizbových bytov znížilo. "Na konci roka 2019 boli ceny o 7,25 % vyššie, ale pred rokom bol medziročný nárast na úrovni 12,11 %," dodal Lazík. Najvyššiu priemernú cenu za meter štvorcový (m2) zaznamenali realitné kancelárie v bratislavskom Starom Meste, kde dosiahla úroveň 3427 eur/m2, a to už v 3. kvartáli roku 2019.



Tempo rasu cien dvojizbových bytov sa zvyšovalo aj vo štvrtom štvrťroku. Ceny dvojizbových bytov za meter štvorcový zaznamenali opäť vyšší medzikvartálny nárast, ako tomu bolo v predošlom období. Celoslovenská priemerná úroveň krajských miest dosiahla nárast 2,66 % v porovnaní s tretím kvartálom (2,31%) roka 2019, čo je zvýšenie tempa rastu cien ku koncu roka o 0,35 percentuálneho bodu. Naopak, ceny trojizbových bytov spomalili tempo rastu na úroveň 1,36 %, čo je veľká zmena oproti predošlým kvartálom. Predošlé medzikvartálne nárasty boli nad úrovňou 3 %, takže prepad rastu na polovicu je významný. Podľa analytika nie je jasné či ide o trend, alebo len o korekciu z pohľadu štatistík.



Realitnému trhu v roku 2019 vládol stály dopyt po bývaní. Pre trh v krajských mestách bola typickým znakom malá ponuka, či už v segmente novostavieb alebo starších bytov. "Napriek rôznym turbulenciám na svetových trhoch a spomaľovaniu slovenskej ekonomiky si slovenský spotrebiteľ uchoval optimizmus, čo je určite dobrou správou nielen pre realitný trh, ale aj celkovú ekonomickú situáciu na Slovensku," dodal Lazík.