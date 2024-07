V minulom roku sme prekročili výdavkový limit, nebol však povinný

Bratislava 10. júla (TASR) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vo svojom nedávnom hodnotení konštatovala prekročenie limitu verejných výdavkov za rok 2023. Vzhľadom na skutočnosť, že v minulom roku bola aktivovaná všeobecná úniková doložka, však vláda nebola povinná realizovať rozpočet v súlade so schváleným výdavkovým limitom. Upozornilo na to Ministerstvo financií (MF) SR v Zdôvodnení nesplnenia limitu verejných výdavkov za rok 2023, ktorý v stredu schválila vláda.



Limit verejných výdavkov na rok 2023 určila RRZ v sume 41,321 miliardy eur a Národná rada (NR) SR tento limit schválila 1. februára 2023. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách, ak rada vyhodnotí, že limit verejných výdavkov za predchádzajúci rozpočtový rok nebol splnený, vláda má povinnosť do 30 dní zaslať parlamentu písomné zdôvodnenie. RRZ zverejnila hodnotenie plnenia limitu verejných výdavkov 15. júna tohto roka.



Výsledkom hodnotenia rozpočtovej rady je, že vlani došlo k prekročeniu limitu takmer o jednu miliardu eur alebo 0,8 % HDP. Prispelo k tomu najmä zavedenie trvalých 13. dôchodkov (0,4 % HDP) a zvýšené výdavky v sektore zdravotníctva (0,3 % HDP). Medzi ďalšie faktory patrili schválené zmeny v minimálnych dôchodkoch (0,1 % HDP) a vyššie výdavky Sociálnej poisťovne nad rámec mimoriadnej valorizácie dôchodkov (0,1 % HDP).



Ministerstvo financií v predloženom zdôvodnení upozornilo, že k odchýleniu od schváleného limitu verejných výdavkov došlo najmä v súvislosti s implementáciou opatrení schválených NR SR. "Uvedené opatrenia, ktoré aj Rada identifikovala ako rozhodujúce dôvody odchýlenia od limitu verejných výdavkov za rok 2023, súvisia najmä s riešením sociálno-ekonomickej situácie dôchodcov a ďalších skupín obyvateľstva SR, ako aj s dofinancovaním zdravotníctva," zdôraznil rezort.



Takisto pripomenul, že v SR počas roka 2023 pôsobili tri rôzne vlády a tá aktuálna pod vedením Roberta Fica (Smer-SD) až od októbra. "V tejto meniacej sa politickej situácii bolo obtiažne adekvátne reagovať na meniaci sa vplyv vo verejných financiách, a tým aj zamedziť odchýleniu od limitu verejných výdavkov," podčiarklo ministerstvo s tým, že aj samotná RRZ vo svojom hodnotení uvádza, že slúži predovšetkým ako informácia o vplyve výdavkov spadajúcich pod limit na dlhodobú udržateľnosť verejných financií.