V Mníchove sa začal proces s bývalým šéfom Audi Stadlerom

Mníchov 30. septembra (TASR) - Rupert Stadler, bývalý riaditeľ automobilky Audi, ktorá je dcérou koncernu Volkswagen (VW), sa v stredu postavil pred súd v Mníchove. Čelí obvineniam z podvodov v rámci emisného škandálu VW, ktorý odhalili regulačné úrady v USA pred piatimi rokmi.



Automobilky Volkswagen a Audi boli prichytené pri manipulácii s emisiami. Do dieselových motorov svojich vozidiel montovali softvér, ktorý pri testoch dokázal maskovať nadmerné emisie oxidov dusíka.



Automobilka pôvodne tvrdila, že podvod bol dielom hŕstky inžinierov, a že do neho neboli zapojení žiadni vyšší manažéri. Ale výpovede zamestnancov viedli prokurátorov k tomu, aby v roku 2018 Stadlera vzali na štyri mesiace do väzby. Stadler je obvinený z toho, že vedel o predaji automobilov s nelegálnym softvérom. Bývalý šéf Audi obvinenia odmietol.



Očakáva sa, že štátni zástupcovia na začiatku procesu v Mníchove prečítajú 90-stranovú obžalobu s obvinením z podvodu, falšovania dokumentov a falošnej reklamy.



Spolu so Stadlerom budú obžalovaní aj bývalý člen predstavenstva automobilky Porsche Wolfgang Hatz a dvaja inžinieri. Podľa prokuratúry sa vývojár motorov označený ako Giovanni P. k obvineniam zväčša priznal, zatiaľ čo jeho bývalý kolega Henning L. sa úplne priznal. Walter Lechner, obhajca Giovanniho P. uviedol, že jeho klient poskytne komplexnú výpoveď počas súdneho procesu.



Inžinieri Audi pracovali na technológii navrhnutej tak, aby oklamala regulačné úrady, od roku 2007, keď sa Stadler stal šéfom automobilky. Motory vozidiel tak boli vybavené softvérom, vďaka ktorému pri emisných testoch jazdili "čistejšie" ako na ceste.



Audi je dcérskou spoločnosťou Volkswagenu, ktorým škandál veľmi otriasol a stál ho už miliardy eur na pokutách a odškodnení po tom, ako americké regulačné úrady v septembri 2015 odhalili hromadnú manipuláciu s emisiami jeho naftových vozidiel.



Volkswagen sa rozišiel so Stadlerom po jeho zadržaní v júni 2018 za údajné pokusy o ovplyvnenie svedka počas odpočúvaného telefonického rozhovoru. Stadler je obvinený, že pokračoval v predaji vozidiel napriek tomu, že vedel o nelegálnom softvére.



Súd prebieha vo väzení v Mníchove s cieľom umožniť dodržanie sociálneho dištancovanie počas pandémie nového koronavírusu. Odhaduje sa, že proces bude trvať viac ako dva roky.