V Moskve otvorili obchod s nábytkom Swed House podobný obchodom IKEA

Moskva 17. apríla (TASR) - Bieloruská nábytkárska spoločnosť Swed House, ktorá predáva výrobky podobné produktom švédskeho gigantu IKEA, otvorila v sobotu (15. 4.) svoj prvý obchod v Moskve. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



IKEA zastavila všetky maloobchodné a výrobné operácie v Rusku krátko potom, čo Moskva vlani koncom februára začala svoju "špeciálnu vojenskú operáciu" na Ukrajine. Švédsky nábytkársky gigant sa pripojil k mnohým ďalším západným spoločnostiam, ktoré po invázii na Ukrajinu odišli z ruského trhu.



"Nie sme IKEA, chceme byť ako IKEA, máme svoje vlastné značky, svoj vlastný tovar. Áno, máme aj výrobky IKEA," povedal generálny riaditeľ Swed House Mamedali Kasymov.



"Predávame ich, 15 % až 20 % nášho sortimentu sú originálne výrobky IKEA. Nikto nám to nezakázal, po našom vlastnom tovare Swed House je tiež veľký dopyt," dodal s odkazom na preplnený obchod.



Zákazníci v obchode, ktorí odmietli uviesť svoje priezvisko, však mali rôzne názory. "IKEA nám veľmi chýba. Tento nový obchod je, povedzme, príjemný začiatok," povedala Natália. Iným sa nepáčilo, že priestory sú príliš malé a tiež prístup ku klientom. "Tovar nesmie ležať len na sebe. IKEA mala určitý prístup k umiestňovaniu produktov, mohli ste ležať na posteliach, testovať nábytok," povedal Johann. "Ak sa chcú títo chlapci zlepšiť, majú pred sebou ešte veľmi dlhú cestu."



Swed House má v úmysle otvoriť spočiatku päť obchodov v moskovských nákupných centrách, kým sa na budúci rok presťahuje do iných ruských regiónov.



IKEA minulé leto nakrátko spustila on-line predaj, aby sa zbavila skladových zásob. Časť spoločnosti však stále prevádzkuje 14 nákupných centier so značkou MEGA v Rusku.