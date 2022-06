V mýtnom tendri podal uchádzač námietku, obstarávanie pokračuje

Bratislava 7. júna (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR plánovalo na utorok tlačovú konferenciu k výsledku prvej súťaže na mýtny systém. Jeden z uchádzačov však podal v tendri námietku, zatiaľ sa tak rezort dopravy k tejto téme nemôže vyjadriť. Vyplýva to zo stanoviska ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina), ktoré TASR poskytol odbor komunikácie MDV.



Zákonná lehota na podanie námietok uplynula o polnoci. Približne dve hodiny pred vypršaním tohto termínu však podal jeden z uchádzačov námietku. "My tento fakt rešpektujeme. V praxi to znamená, že obstarávanie pokračuje a za jeho definitívne ukončenie budeme považovať až uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom," skonštatoval Doležal.



Zároveň priblížil, že Národná diaľničná spoločnosť (NDS) bezodkladne doručí Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) svoje odborné vyjadrenie spolu s dokumentáciou, následkom čoho ÚVO námietku uchádzača posúdi a vydá rozhodnutie.



"Až do právoplatného ukončenia všetkých zákonných procesov sa, žiaľ, ministerstvo dopravy nemôže k celej veci vyjadrovať, aby v zmysle zákona o verejnom obstarávaní nenarušilo hospodársku súťaž," podotkol Doležal.



V tendri na nový mýtny systém uspela spoločnosť CzechToll. Vyplýva to z materiálu o výsledku vyhodnotenia ponúk zverejneného vo vestníku verejného obstarávania. NDS ani rezort dopravy sa k zákazke doposiaľ nechceli detailne vyjadrovať, keďže bežala lehota na odvolanie. Doležal avizoval, že sa k tendru vyjadrí, keď táto lehota uplynie.