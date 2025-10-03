< sekcia Ekonomika
V nadnárodných programoch Interreg sú v súčasnosti otvorené dve výzvy
Výzva predstavuje pre Slovensko príležitosť riešiť spoločné výzvy celého dunajského regiónu, najmä v oblasti klimatickej adaptácie, kvalitného vzdelávania a odolnosti verejnej správy.
Autor TASR
Bratislava 3. októbra (TASR) - Programy Interreg sú dôležitým nástrojom európskej spolupráce, ktorý prepája regióny a krajiny naprieč hranicami v oblasti cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce. V súčasnosti sú otvorené dve nové výzvy v nadnárodných programoch Interreg Program dunajského regiónu a Interreg Stredná Európa. Do oboch programov je v aktuálnom období zapojených viac ako 150 slovenských partnerov, ktorí sa podieľajú na takmer 120 projektoch. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
„Pre Slovensko má nadnárodná spolupráca osobitný význam - prináša nové príležitosti na zdieľanie skúseností, prenos inovácií a spoločné riešenie výziev v oblasti životného prostredia, dopravy, hospodárskeho rozvoja či vzdelávania. Vďaka zapojeniu do programov Interreg sa Slovensko aktívne podieľa na budovaní silnejších partnerstiev, čo prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti našich regiónov aj k zlepšeniu kvality života obyvateľov,“ uviedol štátny tajomník MIRRI Richard Maraček.
Tretia výzva Interreg Programu dunajského regiónu bola vyhlásená 22. septembra 2025 a žiadosti je možné predkladať do 15. decembra 2025. Projekty môžu trvať maximálne 30 mesiacov. Zameraná je na rozvoj zručností pre priemyselnú transformáciu, predovšetkým v oblasti umelej inteligencie, ďalej na zelenú energetiku, obnoviteľné zdroje a vodné hospodárstvo. Podporuje aj oblasť vzdelávania, trhu práce a sociálnej ekonomiky, ako aj posilnenie inštitúcií a zapájanie občanov do rozhodovacích procesov.
Výzva predstavuje pre Slovensko príležitosť riešiť spoločné výzvy celého dunajského regiónu, najmä v oblasti klimatickej adaptácie, kvalitného vzdelávania a odolnosti verejnej správy. Všetky informácie sú dostupné na národnej webovej stránke programu www.danube.vlada.gov.sk a takisto na medzinárodnej stránke programu www.interreg-danube.eu.
Národný kontaktný bod organizuje k tretej výzve v programe Národný informačný deň, ktorý sa uskutoční online 10. októbra. Registrácia je spustená. Zároveň Národný kontaktný bod pripravuje aj cyklus online stretnutí s potenciálnymi žiadateľmi „otázky a odpovede k výzve“.
Štvrtá výzva programu Interreg Stredná Európa bola vyhlásená 29. septembra 2025 s uzávierkou 27. novembra 2025. Projekty budú mať dĺžku 18 až 24 mesiacov. Je zameraná na zníženie vplyvu hraníc a funkčné prepojenia medzi regiónmi strednej Európy. Ide o strategickú výzvu orientovanú na kapitalizáciu, teda na ďalšie rozvíjanie a využívanie výstupov už realizovaných projektov.
Výzva reaguje na komplexné prepojenia medzi regiónmi strednej Európy, ktoré často narážajú na bariéry spôsobené hranicami. Cieľom je posilniť konkurencieschopnosť a odolnosť stredoeurópskeho regiónu prostredníctvom projektov, ktoré spájajú úsilie cezhraničných aj nadnárodných partnerov.
Národný kontaktný bod organizuje k tretej výzve v programe Národný informačný deň, ktorý sa uskutoční online 9. októbra. Registrácia je spustená. Zároveň Národný kontaktný bod pripravuje aj cyklus online stretnutí s potenciálnymi žiadateľmi „otázky a odpovede k výzve“.
