V najbližších dňoch sa spustí verejné obstarávanie na obchvat Šale

Bratislava 6. apríla (TASR) – Verejné obstarávanie na obchvat Šale by sa malo spustiť v najbližších dňoch. Oznámil to v stredu počas živého vysielania na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Súťaž by podľa neho mohla odštartovať už v stredu alebo vo štvrtok (7. 4.).



Šéf rezortu dopravy skonštatoval, že už podpísal prísľub finančného krytia, ktoré potrebuje Slovenská správa ciest (SSC) na spustenie súťaže. Po správnosti by však podľa jeho slov mali čakať do polovice apríla, aby získali hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Podotkol, že v tejto veci je v kontakte s ÚHP.



Doležal priblížil, že po správnosti by sa mala spraviť aj veľká štúdia, ktorá posúdi varianty obchvatu Šale. Upozornil však, že keď sa už v minulosti rozhodlo, že to bude severný obchvat, nedáva zmysel pripúšťať iný variant. Odôvodnil to tým, že tam je už platné územné aj stavebné rozhodnutie, uskutočnil sa výkup pozemkov a investovalo sa už veľa prostriedkov.



Hodnotenie ÚHP bude podľa neho také, že je chyba vo výpočte štúdie, a preto to nevedia posúdiť. Doležal dodal, že ÚHP má od neho "gentlemanské" slovo, že štúdia sa aktualizuje a chyby opravia. "Ja už nechcem čakať a aj SSC dostala pokyn, aby spustila verejné obstarávanie, majú finančné krytie, majú štúdiu, majú aj jej aktualizáciu, len je tam nejaká chyba, tak oni si tú chybu opravia," poznamenal.