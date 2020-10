V najväčšej IT firme na východe nebude odberné miesto,pracujú z domu

Košice 29. októbra (TASR) – Na pôde najväčšej IT firmy na východe Slovenska nebude zabezpečené odberné miesto, drvivá väčšina jej zamestnancov pracuje z domu. Pre TASR to za Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia v Košiciach povedal Juraj Probala. Podľa jeho slov spoločnosť nebude vstupovať do procesu celoplošného testovania a zamestnanci absolvujú individuálne testovanie v zmysle nariadení vlády SR.



„Už koncom februára sme postupne začali presúvať takmer 4000 ľudí z firemných priestorov na home office,“ povedal s tým, že firma prácu z domu podporuje a na permanentnom home office funguje od marca.



Všetci zamestnanci Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia bežne pracujú v Košiciach, kde má firma v prenájme tri budovy. V týchto priestoroch sa podľa Probalu v súčasnosti zdržiava minimum ľudí. Pracovisko navštevujú približne dve percentá zamestnancov spoločnosti, keďže si to vyžadujte povaha ich práce. „Pre týchto zamestnancov sme zabezpečili meranie teploty prostredníctvom termokamier pri vstupe do firemných priestorov, samozrejmá je dezinfekcia rúk aj priestorov či nosenie rúšok,“ dodal.



Vzhľadom na to, že drvivá väčšina pracovníkov využíva home office, svojich zamestnancov netestujú. Odporúčajú im však dodržiavať nariadenia vlády SR a krízového štábu. Koncern Deutsche Telekom má podľa Probalu pripravené plány v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a rôznymi situáciami. „V našej spoločnosti máme lokálny Business Continuity Management (BCM) tím, ktorý koordinuje aktivity už od marca tohto roka. Vďaka koordinácii BCM tímu máme prehľad nad celou situáciou v našej spoločnosti,“ doplnil.